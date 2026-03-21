“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

Thứ Bảy, 16:26, 21/03/2026
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội (trụ sở chính: Số 59 Ngõ Thông Phong, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội) bị UBCKNN phạt tiền 92.500.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4 năm 2023; Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4 năm 2024; Báo cáo tài chính quý 1,2,3 năm 2025; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, 2024, 2025 đã được soát xét; Thông báo mời họp và tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Xử phạt công ty không công bố thông tin theo quy định

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 277/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: xử phạt Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán vi phạm chứng khoán thị trường chứng khoán
Bán cổ phiếu "chui", ca sĩ Khánh Phương bị phạt 100 triệu đồng
VOV.VN - Ca sĩ Khánh Phương (Phạm Khánh Phương) vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì hành vi bán cổ phiếu "chui".

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

