Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/7

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu IDC

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty IDICO (IDC sàn HNX) do giá cổ phiếu giảm sâu so với giá trị tài sản của công ty. MBS giữ nguyên giá mục tiêu so với báo cáo trước do mức giảm định giá của các KCN hiện hữu được bù đắp bởi các KCN mới được phê duyệt.

Luận điểm đầu tư: Tổng thống Mỹ mới đây đã công bố Mỹ sẽ áp mức thuế cho hàng hoá nhập khẩu 100% từ Việt Nam là 20% và hàng hoá trung chuyển qua nước thứ ba là 40%. Mặc dù các nước khác đang trong quá trình đàm phán nhưng nếu kết quả không thay đổi thì hàng hoá Việt Nam xuất sang Mỹ sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. MBS kỳ vọng triển vọng ngành BĐS Khu công nghiệp (KCN) tích cực trở lại vào cuối năm nay.

Từ năm 2024 đến nay, IDC được phê duyệt thêm 4 KCN mới gồm Tân Phước 1, Vinh Quang giai đoạn 1, Phú Long và Mỹ Xuân B1 mở rộng. Qua đó, quỹ đất KCN tăng thêm 1.200 ha, đây là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trung hạn của công ty.

Chính sách trả cổ tức cao bằng tiền 30-40%, tương đương tỷ suất cổ tức đạt 6,5-8,5%/năm.

Rủi ro đầu tư: Rủi ro từ chính sách thuế quan bất ổn của Mỹ khiến nhu cầu thuê đất KCN giảm sút; Rủi ro chi phí GPMB tăng sau khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025, giá đền bù áp dụng theo cơ chế giá thị trường, khiến chi phí tăng; Vướng mắc pháp lý kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ, tăng chi phí, giảm hiệu quả của các dự án KCN.

MBS duy trì giá mục tiêu là 55.500 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 26,7% (bao gồm tỷ suất cổ tức 6,5%).

Khuyến nghị lựa chọn NLG và KDH cho chiến lược đầu tư nửa cuối 2025

MBS cho rằng, những thay đổi về hành lang pháp lý cùng với các kênh huy động vốn ấm dần sẽ có tác động tích cực đến các doanh nghiệp phát triển bất động sản trong trung và dài hạn. Các doanh nghiệp với quỹ đất tại các khu vực được kỳ vọng hưởng lợi đã nêu phía trên dự kiến sẽ: ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực hơn tại các dự án đang và sắp phát triển, đồng thời ghi nhận giá bán tăng tốt hơn khi kinh tế và hạ tầng khu vực cải thiện.

Một số cổ phiếu nhóm Bất động sản có những thay đổi về giá tích cực hơn so với đầu năm và so với VN-Index, phần nào phản ánh các thông tin tích cực được đề cập ở trên. Tuy nhiên, MBS cho rằng, với tình hình doanh số ký bán tích cực tại các doanh nghiệp BĐS theo dõi trong thời gian tới, đồng thời các vướng mắc pháp lý tại một số dự án được kỳ vọng tháo gỡ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai, vẫn còn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư khi mức giá hiện tại chưa phản ánh tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

MBS ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu theo tiêu chí sau: Có dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ các thay đổi pháp lý, từ đó được đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc hưởng lợi về mặt bằng giá bán; Có tiềm năng tăng trưởng vững chắc trong GĐ 2025-2026 nhờ bàn giao dự án gối đầu tích cực; Giá cổ phiếu còn tiềm năng tăng trưởng tốt so với giá mục tiêu. Theo đó, MBS lựa chọn NLG và KDH cho chiến lược đầu tư nửa cuối 2025.

