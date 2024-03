Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/3

Nhận định chứng khoán 4/3: VN-Index có thể thử thách ngưỡng kháng cự 1.268 điểm

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPM

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), doanh thu 2023 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã cổ phiếu DPM trên sàn HOSE) giảm mạnh 27% do giá bán các loại phân giảm sâu từ mức nền cao năm 2022 trong khi sản lượng bán hàng không hồi phục đủ để bù đắp. Trong 2023, DPM cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề thiếu hụt nguồn cung khí đầu vào, khiến giá khí nguyên liệu đầu vào tăng vọt, góp phần làm lợi nhuận gộp giảm sâu 79%. Điểm sáng lớn nhất trong hoạt động của DPM là việc công ty đã trả hết gốc nợ vay ngắn và dài hạn, khiến chi phí tài chính giảm 16,5% so với năm trước.

Giá lúa gạo, lúa mì và ngô trong năm 2023 vẫn duy trì ở mức cao so với trung bình 10 năm. Nguồn cung của các sản phẩm trên đang ở trong trạng thái thắt chặt nếu so sánh tương quan với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong 7 năm trở lại đây. Do vậy, KBSV cho rằng, các quốc gia sẽ có động lực để gia tăng sản lượng nông sản, từ đó đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ và hỗ trợ giá phân ure.

KBSV kỳ vọng El Nino sẽ đạt đỉnh trong quý I/2024, sau đó yếu dần và chuyển sang các pha trung tính và La Nina trong phần lại của năm. Do đó, KBSV cho rằng, hiện tượng tranh chấp nguồn khí đầu vào giữa các doanh nghiệp điện khí và đạm sẽ bớt nghiêm trọng hơn so với năm 2023. KBSV dự báo chi phí khí thiên nhiên đầu vào cho DPM có thể giảm nhẹ khoảng 3% trong cả năm 2024.

KBSV sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) để đưa ra khuyến nghị mua cho DPM với mức giá mục tiêu là 41.800 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức sinh lời 20,3% so với giá đóng cửa 34.750 đồng/cổ phiếu ngày 29/2/2024. Lợi suất cổ tức kỳ vọng đạt 5,8%.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CNG

Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho biết, năm 2023, Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG) ghi nhận 3.112 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với cùng kỳ lần lượt giảm 25,6% và 12,8%. Năm 2023 là năm được đánh giá không thuận lợi đối với nền kinh tế nói chung, CNG cũng gặp khó khăn khi giá dầu biến động lớn và nhu cầu tiêu thụ khí giảm do khách hàng giảm sản lượng. Điểm tích cực khi sau nửa đầu năm 2023 không khả quan, kết quả kinh doanh của CNG đã bắt đầu cải thiện dần trong 2 quý cuối năm. Đáng chú ý khi quý IV/2023 CNG đã ghi nhận 36,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, là một trong các quý có mức lợi nhuận sau thuế cao nhất trước đến nay.

Dự kiến phân phối LNG từ giữa năm 2024. Cuối tháng 10/2023, kho LNG Thị Vải đã chính thức khánh thành. Dự kiến từ quý II/2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp theo hình thức vận chuyển xe bồn đến các trạm tái hóa khí được xây dựng tại một số khu công nghiệp. Sẵn sàng cho việc kinh doanh LNG, tháng 8/2023 CNG đã hoàn tất giai đoạn chạy thử trạm tái hóa khí LNG tại KCN Thuận Đạo tỉnh Long An.

LNG được xác định là sản phẩm kinh doanh chiến lược của CNG trong giai đoạn từ 2024 trở đi và từ 2029 sẽ thay thế sản phẩm CNG. Mục tiêu CNG sẽ đạt 60% thị phần phân phối LNG thông qua xe bồn trên toàn quốc, qua đó tăng sản lượng khí cung cấp bình quân giai đoạn 2026 – 2030 hơn 75% so với mức trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Báo cáo tài chính lành mạnh, khả năng duy trì mức cổ tức tiền mặt 20%. Tỷ lệ nợ chỉ chiếm 4,1% tổng tài sản của CNG trong khi đó lượng tiền và tiền gửi hiện chiếm gần 40% tổng tài sản. Công ty duy trì mức cổ tức bằng tiền trung bình trên 20% trong 10 năm gần nhất, với kết quả đạt được năm 2023, chúng tôi kỳ vọng CNG sẽ duy trì mức cổ tức 20% bằng tiền, tương ứng mức lợi suất cổ tức 6,9%.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024: Hoạt động kinh doanh LNG có thể được triển khai trong năm 2024, tuy nhiên, Mirae Asset chưa có thông tin để đưa ra dự phóng cho hoạt động này. Với hoạt động kinh doanh CNG, Mirae Asset dự báo mức doanh thu 2024 đạt 3.002 tỷ đồng (giảm 3,5% so với năm trước) do dự báo giá dầu Brent bình quân thấp hơn 2023, lợi nhuận sau thuế ước đạt 139 tỷ đồng (tăng trưởng 34,9%) do kỳ vọng biên lãi gộp cao hơn với kỳ vọng biến động giá dầu Brent ổn định hơn.

Định giá: Ước tính mức EPS năm 2024 đạt 3.940 đồng/cổ phiếu, Mirae Asset kỳ vọng CNG sẽ được định giá tại mức P/E trung bình 5 năm là 9,8 lần, theo đó mức giá mục tiêu cho năm 2024 sẽ đạt 38.600 đồng/cổ phiếu.

CNG đang trong giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy vùng 28.500 – 29.500 đồng/cổ phiếu. Kỳ vọng giá sẽ có biến động tích cực khi kết quả kinh doanh quý I – công bố vào khoảng 15 – 20/04 tăng trưởng theo kỳ vọng.

Khuyến nghị chốt lãi đối với cổ phiếu LCG

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), cổ phiếu LCG của Công ty cổ phần LIZEN có một phiên giao dịch khá tốt với cây nến Marubozu cùng thanh khoản bùng nổ vượt ngưỡng trung bình 20 phiên. Chỉ báo RSI và MACD cho thấy xu hướng tích cực. Đường giá cổ phiếu duy trì xu hướng ở trên đường MA20, MA50.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 13.90, chốt lãi tại ngưỡng 16.00 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 12.91.