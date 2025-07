Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/7

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị khả quan với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) trên cơ sở luận điểm đầu tư sau: Hạn mức tăng trưởng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống tiếp tục hỗ trợ đà tăng trưởng của MBB.

Ưu thế đầu ngành về năng lực công nghệ, quy mô khách hàng và sở hữu tỷ lệ CASA top đầu hệ thống hỗ trợ tích cực về thu nhập phí.

Tỷ lệ chi phí hoạt động tiếp tục xu hướng giảm khi MBB dự kiến hoàn thành mục tiêu Ngân hàng số vào năm 2026 với tỷ lệ thu nhập từ nền tảng số đóng góp 50-70% tổng thu nhập hoạt động.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 dự báo tăng 13,38% so với năm trước do chúng tôi đánh giá thận trọng về diễn biến thu nhập ngoài lãi sau năm 2024 tăng mạnh. Thu nhập từ lãi của MBB dự báo tăng 21,66% nhờ tín dụng tiếp tục mở rộng và NIM chỉ giảm nhẹ so với ngành.

Kế hoạch mua 100 triệu cổ phiếu quỹ, IPO công ty con MCredit và bán vốn MB Cambodia kỳ vọng có tác động tích cực đến giá cổ phiếu.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/7 VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 7/7.

Những diễn biến khả quan gần đây liên quan đến vấn đề pháp lý các dự án của Novaland và Trung Nam sẽ giúp MBB được định giá ở mức P/B cao hơn khi những rủi ro tồn đọng được giải quyết.

Định giá cổ phiếu hấp dẫn so với vị thế và hiệu quả hoạt động. Hiện MBB đang giao dịch tại mức P/B 1,33x, tương đương mức trung bình ngành và trung bình giai đoạn 2014-2025. Với mức giá hiện tại, PB forward 2025 sẽ giảm xuống 1,01x, mức hấp dẫn để đầu tư.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu SZC

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giữ khuyến nghị khả quan cổ phiếu SZC với giá mục tiêu 42.400 đồng/cổ phiếu, mặc dù đã điều chỉnh giảm 12% do hạ dự báo doanh số cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) và điều chỉnh biên lợi nhuận gộp. Theo VCSC, SZC hiện đã giải phóng mặt bằng khoảng 83% trên tổng diện tích gần 2.300ha, sẵn sàng cho bàn giao đất và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Về dòng tiền, mảng KCN của Sonadezi Châu Đức dự kiến mang về trung bình 1.100 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2025–2027, nhờ giá cho thuê trung bình tăng 5%/năm. Danh mục khách thuê đa dạng trong các ngành thép, nhựa, dệt may, điện tử được xem là “điểm tựa” ổn định. Trong quý I/2025, SZC đã ký thêm biên bản ghi nhớ thuê 9,6ha đất, cùng tồn đọng 15,1ha chưa ghi nhận doanh thu, mở ra dư địa tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Song song đó, mảng bất động sản nhà ở do SZC phát triển, tiêu biểu là dự án đô thị Hữu Phước (41ha), được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 61% năm 2025 và 58% năm 2026, đóng góp đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận gộp. Động lực hạ tầng như cảng Cái Mép, Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu càng gia tăng sức hấp dẫn của khu vực, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị quỹ đất của Sonadezi Châu Đức.

► Nhận định chứng khoán 8/7: VN-Index có thể thử thách lại vùng hỗ trợ mới 1.388 – 1.393 điểm