Nhận định chứng khoán 18/9: Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, hạn chế mua đuổi

VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh thứ 2 quanh ngưỡng cản 1.250 điểm

Sau ba tuần liên tiếp phục hồi tăng điểm từ 1.150 điểm lên lại vùng đỉnh giá tháng 8/2023 quanh 1.250 điểm. VN-Index đã gặp áp lực bán và biến động mạnh trong tuần khi phiên đầu tuần chịu áp lực bán với khối lượng đột biến từ 1.250 điểm về vùng giá 1.220 điểm, sau đó phục hồi trở lại kháng cự 1.250 điểm với thanh khoản giảm trong phiên tiếp theo, sau đó điều chỉnh trở lại. Phiên cuối tuần, VN-Index phục hồi với thanh khoản thấp, kết thúc tuần giao dịch 11-15/9, VN-Index dừng lại ở mức 1.227,36 điểm, giảm 1,14% so với tuần trước. HNX-Index kết thúc tuần ở mức 252,76 điểm, giảm 1,34% so với tuần. Trong tuần thanh khoản trên HOSE đạt 133.213,16 tỷ đồng tăng 9,2% so với tuần trước, khối lượng giao dịch tăng 7,3%, trung bình đạt hơn 01 tỷ cổ phiếu/phiên tại HOSE. Thanh khoản HNX tăng 11,1% với 12.336,89 tỷ đồng được giao dịch. Thị trường vẫn giao dịch sôi động, mặc dù áp lực bán khá mạnh ở nhiều nhóm mã như nhóm bất động sản.

Mặc dù VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhưng vẫn có nhiều nhóm mã có diễn biến tích cực, nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí khi có nhiều mã tăng giá mạnh, vượt và hướng đến vùng giá đỉnh lịch sử, thanh khoản gia tăng mạnh. Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán đa số cũng có diễn biến nổi bật, tích cực khi thanh khoản duy trì mức cao. Trong khí đó, nhóm bất động sản có diễn biến kém tích cực nhất với hầu hết chịu áp lực bán mạnh, thanh khoản gia tăng đột biến là tác nhân chính ảnh hưởng kém tích cực lên chỉ số với: L14 (-10,14%), VIC (-9,31%), LDG (-9,23%), TDC (-7,95%), NLG (-7,63%), DIG (-7,42%), VHM (-6,48%).

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), nhịp điều chỉnh đang diễn ra là nhịp điều chỉnh thứ 2 xuất hiện ở vùng cản 1.250 điểm và diễn biến này là cần thiết và tích cực để hình thành nền tích lũy đủ tốt (đủ dài và chặt chẽ) để chuẩn bị cho nỗ lực vượt cản tiếp theo. Phiên phục hồi nhẹ cuối tuần giúp cho chỉ số vẫn nằm trên mức giá đóng cửa thấp nhất trong tuần quanh vùng 1.223 điểm, mở ra kỳ vọng tích cực hơn trong tuần giao dịch này 18-22/9. Trong kịch bản khác, VN-Index có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ quanh mốc 1.215 điểm và xa hơn là 1.200 điểm.

Xu hướng trung dài hạn của VN-Index vẫn duy trì uptrend tích cực khi chỉ số vẫn đang giao dịch trên ngưỡng 1.150 điểm và sẽ cần thêm thời gian để để hình thành nền tích lũy trước các ngưỡng cản quan trọng quanh 1.250 điểm trước khi có thể hướng tới mốc xa hơn quanh 1.300 điểm.

“Thị trường trong ngắn hạn đang trong nhịp điều chỉnh thứ 2 quanh ngưỡng cản 1.250 điểm và diễn biến điều chỉnh và tạo nền có thể còn kéo dài và cần thiết để thị trường tích lũy nội lực cho nhịp tăng tiếp theo, các nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng ở giai đoạn rung lắc đang diễn ra. Trong trung, dài hạn thị trường đã hình thành uptrend và mục tiêu VN-Index hướng tới sẽ là khu vực 1.300 điểm. Các nhà đầu tư trung và dài hạn giải ngân từ chân sóng đã cơ cấu được danh mục hợp lý, trong trường hợp cần giải ngân thêm có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tăng tỷ trọng, hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay”, chuyên gia của SHS khuyến nghị.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn trong phiên hôm nay 18/9, qua đó, tạo sức hút lớn hơn khiến cho dòng tiền quay trở lại thị trường.

Ảnh minh họa: KT

“Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, và hạn chế mua đuổi trong giai đoạn hiện tại, đồng thời cần quan sát thêm tại vùng hỗ trợ 1.220 điểm. Kịch bản tích cực được xác nhận khi VN-Index vượt lên MA10 xung quanh 1.235 điểm cùng thanh khoản lớn trong đầu tuần này”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) phân tích, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết tuần tạo nến Spinning top thể hiện sự lưỡng lự và thận trọng của nhà đầu tư trước diễn biến rung lắc của thị trường tại vùng đỉnh. Xét về khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo quan trọng là MACD và RSI vẫn đang suy yếu và hướng xuống nên chưa thể khẳng định thị trường đã tìm lại được điểm cân bằng ngay trong các phiên tới. Bên cạnh đó, dải Bollinger band đang dần bó hẹp cùng với việc chỉ báo ADX đã giảm xuống 21 cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục dao động ở biên độ hẹp trong ngắn hạn.

“Các nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng, tận dụng những nhịp phục hồi để bán giảm những mã cổ phiếu có diễn biến yếu hơn thị trường, hạn chế mua mới tại thời điểm hiện tại và chỉ nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu từ 30 – 40% tài khoản để quản trị tối đa rủi ro trong ngắn hạn”, chuyên gia của VCBS lưu ý.