Nhận định chứng khoán 28/11: VN-Index sẽ thử thách lại ngưỡng 1.085 điểm

Sau tuần biến động mạnh, VN-Index mở đầu tuần cuối tháng 11/2023 với phiên giao dịch kém tích cực khi đầu phiên biến động nhẹ ở vùng giá quanh 1.100 điểm, thị trường giao dịch với thanh khoản giảm khá mạnh so với những phiên trước trong phiên sáng và bắt đầu chịu áp lực bán, thanh khoản gia tăng hơn trong phiên chiều. Kết phiên giao dịch ngày 27/11, VN-Index giảm 7,55 điểm (-0,69%) về mức 1.088.06 điểm. HNX-Index giảm 2,21 điểm (-0,98%) về mức 223,89 điểm. Độ rộng trên 2 sàn niêm yết tiêu cực với áp lực bán gia tăng khi có 455 mã giảm giá (4 mã giảm sàn), 227 tăng giá (6 mã tăng trần) và 131 mã tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết chỉ đạt 12.909 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức trung bình, trong đó khối lượng giao dịch sàn HOSE giảm mạnh 43,70% so với phiên trước, thấp nhất từ đầu tháng 11/2023.

Với thanh khoản thị trường giảm khá mạnh so với những phiên trước thì hầu hết các nhóm ngành điều chịu áp lực điều chỉnh với khối lượng giảm mạnh. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài NTL (+6,85%), SJS (+3,49%).. tăng giá tích cực với thanh khoản cải thiện mạnh thì hầu hết chịu áp lực điều chỉnh với: CEO (-3,57%), L14 (-3,43%), DIG (-3,40%), TCH (-3,25%), PDR (-3,10%).... Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán hầu hết cũng chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh, thanh khoản dưới mức trung bình. Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có diễn biến kém tích cực khi hầu hết tiếp tục điều chỉnh, thanh khoản dưới mức trung bình. Nhóm cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng sau diễn biến hồi phục cuối tuần trước ngoại trừ C47 (+6,89%) tăng giá mạnh trước thông tin trúng thầu các dự án mới thì đa số chịu áp lực điều chỉnh, thanh khoản dưới mức trung bình.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường đang trong nhịp hồi phục sau nhịp giảm rất mạnh vừa qua và nhịp hồi sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, những nhịp phục hồi mang tính kỹ thuật có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào và trong trường hợp VN-Index không sớm lấy lại mốc 1.100 điểm thì nhịp hồi phục ngắn hạn của thị trường khả năng sẽ kết thúc và hỗ trợ của chỉ số sẽ là vùng đáy cũ vừa được tạo lập quanh 1.040 điểm.

Về góc nhìn trung hạn, sau giai đoạn thị trường giảm sâu thì thị trường cần vận động để tiến tới vùng cân bằng mới và tích lũy lại với diễn biến chặt chẽ dần trong khoảng thời gian dự báo sẽ kéo dài. Nếu VN-Index sớm lấy lại hỗ trợ 1.100 điểm thì khả năng cao thị trường sẽ hình thành nền tích lũy trong biên độ 1.100 điểm - 1.150 điểm, trong trường hợp VN-Index không vượt qua 1.100 điểm trong các phiên tới thì khả năng vùng tích lũy sẽ hạ thấp trong khu vực 1.000 điểm - 1.100 điểm là khá cao.

“Nhịp hồi phục của thị trường đang có nguy cơ kết thúc khi VN-Index chưa cho thấy nỗ lực lấy lại hỗ trợ 1.100 điểm, trong ngắn hạn, mọi nỗ lực phục hồi ngắn hạn đều mang tính kỹ thuật hàm chứa rủi ro. Với nhà đầu tư trung, dài hạn thì thị trường vẫn đã được xác nhận là qua đáy downtrend tại 950 điểm mặc dù hiện tại xu hướng uptrend kết thúc nhưng khả năng cao thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy lại, do đó, nhà đầu tư dài hạn không cần quá lo ngại, nhà đầu tư trung dài hạn hoàn toàn có thể chờ cơ hội giải ngân thêm khi thị trường tích lũy ổn định trở lại”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên giảm điểm nhẹ kèm thanh khoản thấp ngày 27/11 không có nhiều ý nghĩa, khi thị trường vẫn đang trong xu hướng giằng co với biên độ rộng. Dòng tiền yếu khiến cho thị trường chưa thể bứt phá và định hình nên một xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index sẽ thử thách lại ngưỡng 1.085 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên duy trì tâm lý thận trọng, nắm giữ tỷ trọng vừa phải, hạn chế mua đuổi, và tận dụng những nhịp rung lắc để cơ cấu lại danh mục. Vùng hỗ trợ gần của VN-Index được dự báo ở mức 1.070 – 1.080 điểm”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số VN-Index sẽ thử thách lại ngưỡng 1.085 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên đồ thị giá của chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn đang chuyển sang bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng và chưa nên mua vào ở giai đoạn hiện tại”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.