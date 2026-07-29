Tóm tắt

VOV.VN - Mỗi khi những cơn mưa mùa hạ trút xuống cũng là lúc các sườn núi, cánh rừng ở Sơn La rộn ràng bước chân người dân đi soi ốc núi đá. Loài ốc sống tự nhiên trong các khe đá dưới tán rừng không chỉ là món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc mà còn trở thành sản vật, đặc sản Sơn La.