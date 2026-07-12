Tóm tắt

VOV.VN - Phần lõi trắng xốp nằm bên trong những trái dừa già có hương vị ngọt thanh, thơm béo đặc trưng và được bán với giá lên tới 250.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần giá trị của cả quả dừa.

