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Tóm tắt
VOV.VN - Phần lõi trắng xốp nằm bên trong những trái dừa già có hương vị ngọt thanh, thơm béo đặc trưng và được bán với giá lên tới 250.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần giá trị của cả quả dừa.
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mộng dừa, đặc sản từ dừa, mộng dừa giá cao
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_dac_san_bi_mat_ben_trong_trai_dua_co_gia_dat_do.m3u8
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2026-07/tiktok_dac_san_bi_mat_ben_trong_trai_dua_co_gia_dat_do.m3u8
Tác giả
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN (Tổng hợp)
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