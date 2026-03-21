Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị phạt vì không công bố thông tin

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World (Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (nay là Phường Bến Thành), Thành phố Hồ Chí Minh) bị UBCKNN phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên năm 2025.

Đáng chú ý, Sunny World được xác định là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tham gia vào chuỗi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu. Cụ thể, ngày 24/10/2018, Sunny World đã phát hành lô trái phiếu mã SNW-2018.10 với tổng giá trị 2,400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và theo xác định, doanh nghiệp không có nhu cầu phát hành nhưng vẫn thực hiện theo chủ trương nhằm xử lý các khó khăn tài chính cho ngân hàng SCB.

Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa Sunny World và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn thể hiện rõ ở yếu tố nhân sự cấp cao. Ông Trương Vincent Kinh (Lâm Khắc Vinh), em họ của bà Trương Mỹ Lan, từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp này.