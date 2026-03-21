中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị phạt vì không công bố thông tin

Thứ Bảy, 16:29, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World (Địa chỉ trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (nay là Phường Bến Thành), Thành phố Hồ Chí Minh) bị UBCKNN phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên năm 2025.

doanh nghiep trong he sinh thai van thinh phat bi phat vi khong cong bo thong tin hinh anh 1
CTCP Đầu tư & Phát triển Sunny World. (Ảnh: SW)

Đáng chú ý, Sunny World được xác định là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tham gia vào chuỗi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu. Cụ thể, ngày 24/10/2018, Sunny World đã phát hành lô trái phiếu mã SNW-2018.10 với tổng giá trị 2,400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và theo xác định, doanh nghiệp không có nhu cầu phát hành nhưng vẫn thực hiện theo chủ trương nhằm xử lý các khó khăn tài chính cho ngân hàng SCB.

Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa Sunny World và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn thể hiện rõ ở yếu tố nhân sự cấp cao. Ông Trương Vincent Kinh (Lâm Khắc Vinh), em họ của bà Trương Mỹ Lan, từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp này.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: xử phạt không công bố thông tin Vạn Thịnh Phát xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán thị trường chứng khoán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

Vi phạm về giao dịch và công bố thông tin, Công ty Chế biến Gỗ Đức Thành bị xử phạt
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 269/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. Tổng số tiền phạt là 202,5 triệu đồng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá