Đồng Tháp, Vĩnh Long: Trái dừa khô lao dốc, nhà vườn lao đao

Thứ Bảy, 17:22, 04/04/2026
VOV.VN - Hiện nay, giá trái dừa khô tại các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp rất thấp, tiêu thụ chậm, khiến nhà vườn thua lỗ nặng

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá dừa khô nguyên liệu tại Vĩnh Long và Đồng Tháp tiếp tục giảm. Ở thời điểm này, giá dừa khô chỉ còn khoảng 35.000 - 40.000 đồng/chục (12 quả), thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vào cuối năm ngoái, giá dừa khô cao nhất lên đến 240.000 đồng/chục, nay đã giảm gần 200.000 đồng/chục; thậm chí ở vùng nông thôn xa đường giao thông còn rất khó bán, thương lái ép giá mạnh tay.

Dong thap, vinh long trai dua kho lao doc, nha vuon lao dao hinh anh 1
Dừa khô rớt giá mạnh khiến nhà vườn giảm thu nhập, cuộc sống khó khăn

Giá dừa khô lao dốc khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất. Theo người trồng dừa tại Vĩnh Long, giá dừa khô phải trên 50.000 đồng/chục thì mới có lãi, do chi phí phân bón, thuốc và công thu hoạch đều tăng cao.

Nguyên nhân dừa khô giảm giá là do năng suất trái tăng, trong khi xuất khẩu chậm; đồng thời, dừa Việt Nam còn phải cạnh tranh với nhiều nước trên thế giới.

Dong thap, vinh long trai dua kho lao doc, nha vuon lao dao hinh anh 2
Trái dừa khô hiện nay giá rất thấp do xuất khẩu chậm, thị trường nội địa tiêu thụ cũng ở mức hạn chế

Dù đang vào mùa nắng nhưng giá dừa tươi cũng không cao so với các năm trước. Hiện nay, dừa xiêm xanh có giá khoảng 40.000 đồng/chục, dừa vỏ đỏ gần 60.000 đồng/chục, nhà vườn lãi rất thấp hoặc chỉ hòa vốn.

Hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp hiện có hơn 140.000ha dừa, trong đó trên 120.000ha đang cho trái. Vĩnh Long đang nhân rộng mô hình trồng dừa hữu cơ, liên kết sản xuất giữa nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trái dừa cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác vẫn phụ thuộc vào tình hình xuất khẩu, thường xuyên gặp cảnh dội hàng, rớt giá, khiến thu nhập của người trồng chưa ổn định.

 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Trái dừa khô ở Vĩnh Long duy trì ở mức giá cao, nhà vườn phấn khởi
Dứa trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao
Trái dừa khô Tiền Giang có giá cao nhất từ trước đến nay
