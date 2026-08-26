Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tăng hơn 1,3 triệu đồng/lượng

Giá bạc trong nước hơn 64,1 triệu đồng/kg

Sáng 26/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,33 - 2,40 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 62,18 - 64,1 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,28 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,36 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/8.

Giá bạc trong nước hơn 64,1 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,34 - 2,41 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 62,37 - 64,29 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,28 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,34 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,35 - 2,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tiến gần ngưỡng kháng cự 70 USD/ounce

Sáng 26/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 69,6 USD/ounce, tăng 1,92 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới sau chuỗi tăng mạnh gần đây xuất hiện áp lực điều chỉnh khi một bộ phận nhà đầu tư gia tăng chốt lời. Tuy nhiên, thị trường kim loại trắng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ những bất ổn trên thị trường tài chính, nhu cầu nắm giữ các tài sản có tính phòng vệ và triển vọng trong nhu cầu sản xuất công nghiệp.