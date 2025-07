Giá cà phê hôm nay 12/7: Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Vào lúc 7h sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.287- 3.458 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2025 trên sàn London giảm 4,32% tương đương 150 USD/tấn, niêm yết ở mức 3.320USD/tấn.

Ngược lại giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9 tăng nhẹ ở mức 287,80cent/lb, tương đương 1,32% so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ khoảng 90.500- 90.300 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông được giao dịch với giá 90.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng ghi nhận giao dịch ở mức thấp nhất với giá 89.500 đồng/kg, giảm 2,800 đồng so với phiên trước đó. Gia Lai có giá là 90.200 đồng/kg, giảm 2,300 đồng/kg so với phiên trước đó.

Giá cà phê giao dịch trung bình ở mốc 90.300 đồng/kg, giảm 2,300 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, việc thu mua cà phê từ nông dân gặp nhiều thách thức do mức giá cao so với trên sàn và tâm lý găm hàng của người nông dân. Tình hình thời tiết thuận lợi trong các tháng gần đây đã tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của vụ cà phê mới, tuy nhiên, sản lượng của vụ tiếp theo vẫn cần thời gian để đánh giá chính xác. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho thấy, diện tích và năng suất cà phê đang được duy trì ổn định, tuy nhiên biến đổi khí hậu vẫn là yếu tố cần được theo dõi.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Trước đó, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng tăng, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.170 – 3.337 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2025 trên sàn London tăng 1,66% tương đương 55 USD/tấn, niêm yết ở mức 3.375 USD/tấn.

Trong khi đó, cuối phiên giao dịch ngày 11/7, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2025 là 288,90 US cent/lb, tăng 0,38% tương đương 1,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước cuối ngày 11/7/2025 như sau, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên có xu hướng giảm, mức giảm cao nhất là 1.200 đồng/kg ở hầu hết các địa phương. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 92.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 92.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 92.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 92.600 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 92.600 đồng/kg; tại Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 92.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 92.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 92.500 đồng/kg.