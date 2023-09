Giá cà phê hôm nay 18/9: Giá cà phê Robusta và Arabica nối tiếp đà tăng

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 18/9 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London tăng dao động ở mức 2.286 - 2.560 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London nối tiếp đà tăng 2,44%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.556 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 18/9, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 159,15 US cent/lb, giảm 3,34% tương đương 5,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, tính chung cả tuần 37, thị trường London có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 tăng tất cả 149 USD, tức tăng 6,19 %, lên 2.556 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 tăng tất cả 93 USD, tức tăng 4,02 %, lên 2.404 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 tăng tất cả 10,50 cent, tức tăng 7,06 %, lên 159,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 1/2024 tăng tất cả 9,95 cent, tức tăng 6,47 %, lên 159,75 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 18/9/2023 như sau, giá cà phê trong nước tiếp tục khởi sắc và đang ở mức cao, giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 67.700 đồng/kg. Trong đó giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 68.200 đồng/kg, các tỉnh đều có mức giá tăng 200-300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 18/9/2023 ở mức giá 67.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 68.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 67.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay, tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 67.800 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 67.700 đồng/kg.

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 8 đã đạt 84.647 tấn (khoảng 1,41 triệu bao), giảm tới 22,3% so với tháng trước và thấp hơn đáng kể so với ước báo ban đầu của Tổng cục Thống kê Việt Nam là 90 ngàn tấn. Điều này đã khiến thị trường tiếp tục thể hiện mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với phiên liền trước. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) được thu mua với mức 66.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 67.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 67.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng (Ảnh minh họa: KT)

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 67.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 67.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 67.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 67.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 67.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp nối đà tăng. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London đã tăng 2,44%, tương đương 61 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.556 USD/tấn.

Thời điểm hiện tại, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 đã đạt mức 159,15 US cent/lb, sau khi tăng 3,34% tương đương 5,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá 2 mặt hàng cà phê ghi nhận mức tăng lần lượt 3,34% với Arabica và 2,44% với Robusta, đưa giá giao dịch lên mức cao nhất trong 1 tháng. Giới phân tích đang khá dè dặt trong việc đưa ra nguyên nhân lý giải cho sự tăng mạnh bất thường của giá cà phê.

Nhà phân tích thị trường Eduardo Carvalhaes từ Văn phòng Carvalhaes cho rằng, vẫn còn quá sớm để biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, giá tăng mạnh trong khi thông tin cơ bản vẫn giữ nguyên, chúng ta phải chờ đợi.

Tuy vậy, việc giá dầu thô tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, khiến nhu cầu đầu cơ cà phê tăng lên, từ đó kích thích phần nào lực mua tăng mạnh trên thị trường.