Giá cà phê hôm nay 31/8: Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.400 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg) so với phiên giao dịch trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá 65.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 65.700 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.800 đồng/kg.

Thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tăng

Thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London đã tăng 1,59%, tương đương 39 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.488 USD/tấn. Mở đầu phiên giao ngày 31/8, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 154,35 US cent/lb, tăng 0,82% tương đương 1,25 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta vẫn có xu hướng tăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn đã kích các quỹ và đầu cơ đẩy giá giao ngay để hưởng lợi. Mặt khác, Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ đánh giá lạm phát vẫn còn khá cao và ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng tăng lãi suất ... đã ảnh hưởng đến giá cà phê phái sinh hiện tại.

