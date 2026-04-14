Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng SJC tăng lên mức 170 - 173 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 09:02, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 14/4, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 14/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 170 triệu đồng/lượng; giá bán 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên ngày 13/4. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 13/4 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên ngày 13/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội sáng ngày 14/4 tăng so với chốt phiên giao dịch ngày 13/4.

Cụ thể, sáng 14/4 giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở khoảng 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên ngày 13/4.

Cùng thời điểm, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng ngày 14/4 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước.

Sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.767,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 151,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm chiều  13/4.

gia vang hom nay 14 4 vang sjc tang len muc 170 - 173 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch chiều 13/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 168,5 triệu đồng/lượng; giá bán 171,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch sáng ngày 13/4 . Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI chiều 13/4 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội chiều ngày 13/4 ổn định so với phiên giao dịch sáng 13/4.

Cụ thể, chiều 13/4 giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở khoảng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với mở cửa phiên giao dịch sáng 13/4.

Cùng thời điểm, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều ngày 13/4 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng.

Chiều 13/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm, trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.713,5 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 149,70 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm chiều  13/4.

PV/VOV.VN
Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 13/4, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm xuống mức 4.722,5 USD/oz.

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 13/4, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm xuống mức 4.722,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 12/4: Giá vàng trong nước niêm yết mức 172,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước niêm yết ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước niêm yết ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

