Giá vàng hôm nay 22/11: Vàng SJC tăng tiếp lên 71,30 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (22/11), Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 70,60 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 71,30 triệu đồng/lượng, cùng tăng 100.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so cuối phiên 21/11. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng/lượng.

Thời điểm 8h35’ sáng 22/11, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra 70,50 - 71,20 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá mua vào và bán ra của cuối phiên giao dịch 21/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI tạm thời duy trì ở mức 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á tăng nhẹ sau phiên 21/11. Hiện trên sàn Kitco đang niêm yết giá vàng ở mức 1.996,3 USD/oz, tăng 10 USD/oz so với đầu phiên giao dịch 21/11.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank hôm nay 1 USD = 24.300 VND, giá vàng thế giới tương đương 58,43 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 12,87 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng 250.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước, cuối ngày 21/11 được Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 70,50 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 71,20 triệu đồng/lượng, cùng tăng 250.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng mua vào - bán ra được Tập đoàn DOJI niêm yết sau phiên giao dịch ngày 21/11 đang ở mức 70,50 - 71,20 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng tại DOJI cùng tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang duy trì ở mức 700.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới giảm về 1.986,4 USD/oz

Giá vàng thế giới mở phiên giao dịch 21/11 (theo giờ Mỹ) đảo chiều giảm so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trở về mức 1.986,4 USD/oz, giảm 2 USD/oz so với cuối phiên giao dịch 20/11. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.290 VND, giá vàng thế giới tương đương 58,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,08 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 21/11.

Giá vàng được giới chuyên gia nhận định khó có xu hướng tăng, khi mất đi vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, nhất là trong bối cảnh giới đầu tư quan ngại với thị trường có nhiều rủi ro trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ vào giữa tuần này.

Bên cạnh đó, có những bằng chứng chắc chắn rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thực hiện xong việc tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát giảm. Đáng chú ý, thị trường vàng đang bị tác động bởi chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây ngay khi mở phiên giao dịch ngày 21/11.