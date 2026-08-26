Giá vàng hôm nay 26/8: Giá vàng SJC bán ra ở mức 150,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 26/8 ở mức 147,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 150,6 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) giao dịch ở mức 15,13 - 14,83 triệu đồng/chỉ

Đầu ngày 26/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 147,1 – 150,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 150 – 154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 15,13 - 14,83 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng hơn so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 300.000 đồng/chỉ.

Trong khi đó, đầu ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.641,68 USD/oz, tăng 7,28 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 26/8: 1 USD = 26.300 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,07 triệu đồng/lượng, thấp 3,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 26/8/2026.

Giá vàng DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch chiều tối ngày 25/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 147,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 150,6 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 150– 154 triệu đồng/lượng (giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên mua - bán lúc sáng). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng SJC

Trong khi đó, ngày 25/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 147,1 – 150,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 150 – 154 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều tối ngày 25/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.634,4 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/8: 1 USD = 26.310 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng DOJI ở cùng thời điểm.

Vàng trong nước và thế giới thu hẹp khoảng cách giá

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp là sự thay đổi của cung - cầu. Trái ngược trước kia, cảnh người dân chen nhau xếp hàng dài mua vàng khi giá ở mức cao hồi đầu năm hiện không còn nữa.

Việc giá vàng bạc trong nước tiến gần thế giới được cho là tín hiệu tích cực, khi mà phần bù rủi ro đối với người mua đang giảm xuống, giúp nhà đầu tư bớt nguy cơ xấu khi tham gia thị trường.

Dự đoán về giá vàng thời gian tới, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết, vàng có thể sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, vì thế người dân cần theo dõi sát diễn biến thị trường và không nên mua hay bán theo tâm lý đám đông.

Nếu muốn đầu tư thì trong giai đoạn hiện nay nên ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần thay vì xuống tiền toàn bộ một lần. Đồng thời cần theo dõi sát các diễn biến từ Fed, tình hình Trung Đông và biến động của đồng USD vì đây sẽ là những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

“Nhà đầu tư cần kiên nhẫn quan sát, đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định, tránh tâm lý mua theo đám đông, theo xu hướng khi thấy giá vàng giảm mạnh”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Tiếp đó, sau khi vượt mốc 4.600 USD/ounce, thị trường vàng được dự báo bước vào tuần giao dịch mới với sự quan tâm tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và những tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết quả khảo sát triển vọng giá vàng mới nhất cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng rõ về khả năng giá tiếp tục tăng. Trong số 11 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 8 người, tương đương 73%, dự báo giá vàng đi lên trong tuần tới. Ba chuyên gia còn lại cho rằng kim loại quý có thể tích lũy sau nhịp tăng mạnh. Không chuyên gia nào dự báo giá vàng giảm.