Giá xăng dầu hôm nay 14/4: Giá dầu thế giới giảm

Thứ Ba, 09:32, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (14/4), giá dầu thế giới đi xuống khi lo ngại về rủi ro nguồn cung giảm bớt.

Giá dầu thế giới giảm

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á vào thứ Ba, khi những tín hiệu cho thấy khả năng đối thoại giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã làm giảm bớt lo ngại về rủi ro nguồn cung, vốn phát sinh từ việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz.

Hợp đồng dầu Brent giảm 1,86 USD (tương đương 1,87%) xuống còn 97,50 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,25 USD (2,27%) xuống còn 96,83 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch liền trước, cả hai loại dầu đều tăng giá, với Brent tăng hơn 4% và WTI tăng gần 3%, sau khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Việc không đạt được thỏa thuận nào đáng kể trong cuộc đàm phán hòa bình cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang. Điều này có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đặc biệt tại các tuyến vận chuyển trọng yếu ở vùng Vịnh.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ảnh minh họa

Theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 7,03 USD, tương đương 7,4%, lên 102,23 USD/thùng vào lúc 8:10 GMT (15h10 ngày 13/4 theo giờ Việt Nam), sau khi giảm 0,75% vào thứ Sáu.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 7,31 USD, tương đương 7,6%, lên 103,88 USD/thùng sau khi giảm 1,33% trong phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Tại thị trường trong nước, ngày 13/4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến vẫn được giữ ở mức: xăng E5 RON 92 không vượt quá 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không quá 23.543 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giá bán còn 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giá bán đang áp dụng là 22.340; Xăng E10 giá bán lẻ là 23.070 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex

Các mặt hàng dầu cũng duy trì mức giá trần, với dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít và dầu mazut không vượt 22.613 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong hai kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành đã liên tục giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó, ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết liên quan đến các sắc thuế đối với xăng dầu.

Theo chính sách mới, thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiều loại nhiên liệu được điều chỉnh về 0%. Đồng thời, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay không thuộc diện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Quy định này có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết 30/6.

PV/VOV.VN
Tag: thị trường dầu mỏ giá xăng dầu giá dầu quốc tế chiến tranh trung đông
