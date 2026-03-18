Giá xăng tại Mỹ tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2023

Thứ Tư, 16:38, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) hôm nay (18/3) cho biết, giá xăng tại Mỹ đã đạt mức 3,79 USD/gallon (tương đương 1 USD/lít), là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. 

Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, giá xăng tại Mỹ ở mức 2,90 USD/gallon. Đợt tăng giá nhiên liệu phản ánh rõ rệt cú sốc nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận chuyển chiến lược, đặc biệt là Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu thế giới mỗi ngày. 

gia xang tai my tang dat muc cao nhat ke tu nam 2023 hinh anh 1
Người dân mua xăng tại một trạm bán lẻ xăng dầu trên Đại lộ Connecticut ở Thủ đô Washington của Mỹ - Ảnh: TTXVN

Không chỉ gián đoạn vận tải, nguồn cung còn bị thu hẹp do các nhà sản xuất lớn trong khu vực buộc phải cắt giảm sản lượng khi không thể xuất khẩu dầu. Kết quả là giá dầu thô tăng vọt, kéo theo giá xăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên viện dẫn giá xăng thấp như bằng chứng cho sự thành công của chính sách năng lượng của ông. Chính quyền dự định sử dụng việc giảm giá xăng dầu làm luận điểm chính để tranh luận với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Văn Huy/VOV1
Chính phủ Nhật Bản quyết định mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia

Trung Quốc thực hiện đợt tăng giá xăng dầu lớn nhất trong 4 năm

Chính phủ Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đến cuối năm

