Không gian trải nghiệm mới dành riêng cho trẻ em và gia đình trong mùa hè

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi), trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, từ ngày 2 - 4/7 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm Thương hiệu và Giải trí Hàn Quốc (KBEE), kết hợp Hội chợ ẩm thực ASEAN - Hàn Quốc 2026. Sự kiện do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh các hoạt động giao thương B2B và giải trí, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu KIDS Zone - không gian trải nghiệm dành riêng cho trẻ em và gia đình. KIDS Zone quy tụ 18 thương hiệu Hàn Quốc giới thiệu các sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực giáo dục, đồ chơi, thời trang, thực phẩm dinh dưỡng và nhiều sản phẩm dành cho mẹ và bé khác.

KIDS Zone mang đến không gian trải nghiệm, giải trí dành riêng cho trẻ em và các gia đình

Không chỉ là khu vực trưng bày và trải nghiệm sản phẩm, KIDS Zone còn mang đến chuỗi hoạt động vui chơi sáng tạo và tương tác dành cho các bé cùng gia đình. Xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội tham gia K-Play Class với nhiều chủ đề sáng tạo như khám phá sắc màu, khơi nguồn sáng tạo, thử thách nhiệm vụ, phiêu lưu Safari.

Bên cạnh đó là các chương trình sân khấu đặc sắc như biểu diễn ảo thuật, tạo hình bóng bay (Art Balloon), bong bóng nghệ thuật (Bubble Show), cùng nhiều trò chơi tương tác với MC và giao lưu cùng nhà sáng tạo nội dung. Đặc biệt, Ban Tổ chức cùng các thương hiệu Hàn Quốc sẽ dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn và giá trị, cho các gia đình và các em nhỏ tham gia chương trình.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giáo dục và giải trí đa dạng, KIDS Zone được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho trẻ em và gia đình, đồng thời góp phần quảng bá các sản phẩm, thương hiệu Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.