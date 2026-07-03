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Tóm tắt
VOV.VN - Mô hình nuôi cá kết hợp du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn, điểm đến nổi tiếng của du lịch sinh thái miền Tây.
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nuôi cá, du lịch, kiếm tiền tỷ, sông hậu
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_kiem_tien_ty_tu_mo_hinh_nuoi_ca_ket_hop_du_lich_tren_song_hau.m3u8
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2026-07/tiktok_kiem_tien_ty_tu_mo_hinh_nuoi_ca_ket_hop_du_lich_tren_song_hau.m3u8
Tác giả
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN (Tổng hợp)
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