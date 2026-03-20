Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới, cao nhất tới 8,5%/năm

VPBank triển khai chương trình lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên, trong đó mức lãi suất có thể lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng với khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên và có giới hạn về hạn mức.

So với mặt bằng chung, mức lãi suất trên cao hơn đáng kể. Hiện lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân thông thường kỳ hạn 6 tháng dao động từ 6,4 - 6,9%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 6,5 - 7%/năm, tùy theo số tiền và hình thức gửi.

Không chỉ VPBank, nhiều ngân hàng khác cũng đẩy mạnh chương trình huy động với lãi suất cao. MBBank vừa triển khai chương trình “Ngày vàng huy động” từ 18/3 đến 21/3, áp dụng mức lãi suất 8,4%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng. Với các khoản tiết kiệm thông thường, lãi suất tại ngân hàng này cũng đã lên tới 7,5%/năm.

Tại Vikki Bank, lãi suất gửi online kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng lần lượt đạt 8,3%/năm, 8,4%/năm và 8,5%/năm. Cake Bank cũng áp dụng mức lãi suất cao nhất trong khoảng 8 - 8,4%/năm. Trong khi đó, SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online cao nhất 7,6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng, khách hàng VIP còn được cộng thêm 0,2%.

Theo ghi nhận, nhu cầu huy động vốn tăng cao cùng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đang khiến thị trường lãi suất trở nên sôi động. Nhiều nhân viên ngân hàng tiếp cận khách hàng thông qua các hội nhóm hoặc kênh cá nhân để chào mời gửi tiền với mức lãi suất hấp dẫn, kèm theo các ưu đãi như cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đang bước vào chu kỳ tăng mới, trong đó các mức lãi suất cao không còn là hiện tượng cá biệt mà dần trở nên phổ biến hơn trên thị trường.