Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới, cao nhất tới 8,5%/năm

Thứ Sáu, 15:33, 20/03/2026
VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng tăng trở lại, với mức 8 - 8,5%/năm xuất hiện ngày càng nhiều tại các ngân hàng. Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng lên, đặc biệt ở nhóm khách hàng lớn và các chương trình ưu đãi riêng.

VPBank triển khai chương trình lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên, trong đó mức lãi suất có thể lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng với khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên và có giới hạn về hạn mức.

So với mặt bằng chung, mức lãi suất trên cao hơn đáng kể. Hiện lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân thông thường kỳ hạn 6 tháng dao động từ 6,4 - 6,9%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 6,5 - 7%/năm, tùy theo số tiền và hình thức gửi.

lai suat huy dong buoc vao chu ky tang moi, cao nhat toi 8,5 nam hinh anh 1
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng số Vikki - Ảnh: VGP/LN

Không chỉ VPBank, nhiều ngân hàng khác cũng đẩy mạnh chương trình huy động với lãi suất cao. MBBank vừa triển khai chương trình “Ngày vàng huy động” từ 18/3 đến 21/3, áp dụng mức lãi suất 8,4%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng. Với các khoản tiết kiệm thông thường, lãi suất tại ngân hàng này cũng đã lên tới 7,5%/năm.

Tại Vikki Bank, lãi suất gửi online kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng lần lượt đạt 8,3%/năm, 8,4%/năm và 8,5%/năm. Cake Bank cũng áp dụng mức lãi suất cao nhất trong khoảng 8 - 8,4%/năm. Trong khi đó, SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online cao nhất 7,6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng, khách hàng VIP còn được cộng thêm 0,2%.

Theo ghi nhận, nhu cầu huy động vốn tăng cao cùng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đang khiến thị trường lãi suất trở nên sôi động. Nhiều nhân viên ngân hàng tiếp cận khách hàng thông qua các hội nhóm hoặc kênh cá nhân để chào mời gửi tiền với mức lãi suất hấp dẫn, kèm theo các ưu đãi như cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đang bước vào chu kỳ tăng mới, trong đó các mức lãi suất cao không còn là hiện tượng cá biệt mà dần trở nên phổ biến hơn trên thị trường.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: lãi suất huy động 8 5%/năm lãi suất ngân hàng tăng cao cuộc đua lãi suất ngân hàng mặt bằng lãi suất mới lãi suất tiết kiệm 2026
Tin liên quan

Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?
Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm. Sự thay đổi này khiến dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư bắt đầu dịch chuyển. Đứng trước số tiền vất vả tích góp được, nhiều người đang băn khoăn: Nên chọn sự an toàn của ngân hàng hay tiếp tục mạo hiểm với vàng và bất động sản?

Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?

Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm. Sự thay đổi này khiến dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư bắt đầu dịch chuyển. Đứng trước số tiền vất vả tích góp được, nhiều người đang băn khoăn: Nên chọn sự an toàn của ngân hàng hay tiếp tục mạo hiểm với vàng và bất động sản?

Lãi suất ngân hàng tăng: Áp lực thanh khoản định hình mặt bằng vốn mới?
Lãi suất ngân hàng tăng: Áp lực thanh khoản định hình mặt bằng vốn mới?

VOV.VN - Bước sang năm 2026, mặt bằng lãi suất ngân hàng đi lên, phản ánh áp lực thanh khoản và nhu cầu vốn tăng cao. Chi phí vay vốn tăng tạo sức ép lên doanh nghiệp, thị trường bất động sản, đồng thời đặt ra bài toán điều hành thận trọng để giữ ổn định vĩ mô.

Lãi suất ngân hàng tăng: Áp lực thanh khoản định hình mặt bằng vốn mới?

Lãi suất ngân hàng tăng: Áp lực thanh khoản định hình mặt bằng vốn mới?

VOV.VN - Bước sang năm 2026, mặt bằng lãi suất ngân hàng đi lên, phản ánh áp lực thanh khoản và nhu cầu vốn tăng cao. Chi phí vay vốn tăng tạo sức ép lên doanh nghiệp, thị trường bất động sản, đồng thời đặt ra bài toán điều hành thận trọng để giữ ổn định vĩ mô.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

