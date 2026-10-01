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Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết

Thứ Năm, 11:25, 01/10/2026
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VOV.VN - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có thông báo về các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội sang Sở GDCK TP.HCM theo quy định trong lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu.

Năm 2025, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 139 về sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Triển khai phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139, mới đây Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có thông báo về các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội sang Sở GDCK TP.HCM. 

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Ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX từ ngày 23/12/2026 - Ảnh minh họa: KT

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX: Ngày 23/12/2026.

- Tạm ngừng giao dịch trong 2 ngày 24/12/2026 và 25/12/2026 đối với các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao. Giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

- Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE. 

Theo lộ trình được công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trân trọng thông báo để các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư nắm được thông tin, chủ động chuẩn bị và phối hợp triển khai với các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trung Hiếu/VOV1
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