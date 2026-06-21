Tóm tắt

VOV.VN - Không còn là loài hoa ít người biết đến, hoa chuối búp sen hồng đang tạo nên cơn sốt trên thị trường khi hàng về đến đâu được đặt mua hết đến đó. Giá bán phải chăng cùng ý nghĩa phong thủy tích cực khiến mặt hàng này trở thành lựa chọn được nhiều gia đình săn đón.