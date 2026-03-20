Ngăn chặn 2,3 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ Sáu, 15:52, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 02 xe ô tô bán tải chở hàng hoá phát hiện 2,3 tấn thực phẩm bẩn là lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 20/3, qua công tác quản lý địa bàn, Đội đã phát hiện 2 phương tiện ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Đội đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang trong quá trình theo dõi, kiểm tra, dừng phương tiện để đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định: 2 xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm gồm lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, tổng khối lượng hàng hóa 2.340 kg. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên, các sản phẩm có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 1 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng hàng hoá

Đáng lưu ý, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đều là thực phẩm tiêu dùng, có thời hạn sử dụng và yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với khối lượng rất lớn, nếu không được kiểm soát kịp thời, số hàng này có thể nhanh chóng được phân phối, tiêu thụ trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Việc Đội QLTT số 1 kịp thời phát hiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và ngăn chặn lô hàng ngay từ khâu vận chuyển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là việc xử lý một vụ vi phạm mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ phát tán một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc ra thị trường. Nếu số hàng hóa trên được lưu thông, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cao, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Số hàng hoá trên 02 xe ô tô được đưa xuống để kiểm đếm số lượng

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm cùng 2 phương tiện vận chuyển để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt với lực lượng Công an và Cảnh sát giao thông; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, nhất là thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Thực phẩm bẩn: Lỗ hổng quản lý và niềm tin bị xói mòn

VOV.VN - Những vụ việc thực phẩm không bảo đảm an toàn liên tiếp bị phát hiện thời gian qua không chỉ gây lo ngại cho người tiêu dùng mà còn bào mòn niềm tin thị trường. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không phát hiện sớm và xử lý nghiêm, dứt điểm, hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh sẽ rất lớn.

Ánh Phương/VOV.VN
Nguồn: Đội QLTT Số 1 Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang
Sơn La liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến hàng giả, thực phẩm bẩn
Bất an khi thực phẩm bẩn bày bán tràn lan
Bắt quả tang 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh
