Ninh Bình công bố giá cho thuê nhà ở sinh viên từ 1/5/2026

Theo quyết định, đối tượng áp dụng là học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Mức giá thuê phòng được phân theo từng loại tòa nhà và điều kiện phòng ở. Cụ thể, tại Tòa nhà A (12 tầng, có thang máy), mức giá dao động từ 175.500 - 193.000 đồng/sinh viên/tháng, tương ứng 1,158 - 1,404 triệu đồng/phòng/tháng tùy số lượng người ở và loại phòng.

Tại các tòa nhà B, C, D (5 tầng, không có thang máy), giá thuê dao động từ 129.500 - 145.000 đồng/sinh viên/tháng, tương ứng 518.000 - 1.152.000 đồng/phòng/tháng, tùy loại phòng và điều kiện trang thiết bị.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí quản lý vận hành và chi phí bảo trì, chưa bao gồm tiền điện, nước sinh hoạt, internet và dịch vụ trông giữ xe.

Ban quản lý nhà ở Ninh Bình có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu, tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thuê phòng theo đúng quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/5/2026.