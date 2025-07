Phạt gần 200 triệu đồng doanh nghiệp sản xuất hàng giả nhãn hiệu D-nee, Tauau

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 65, 72, 82 và Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng với kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên và các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường Hưng Yên đã tích cực triển khai kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng. Một trong số đó là vụ việc tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ H.V, có địa chỉ tại huyện Ân Thi (cũ )và huyện Yên Mỹ (cũ), tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan đến Công ty H.V. cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định. Trên cơ sở này, Đội Quản lý thị trường cơ động đã khẩn trương tiếp nhận, tổ chức xác minh làm rõ hành vi vi phạm, thu thập tài liệu và chứng cứ phục vụ công tác xử lý hành chính.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định ông L.N.T - Giám đốc Công ty H.V. đã sử dụng kiến thức, công thức pha chế để tổ chức sản xuất hàng loạt sản phẩm tẩy rửa mang nhãn hiệu nổi tiếng như D-nee, Hygiene và Tauau nhưng hoàn toàn không phải hàng chính hãng. Để hợp thức hóa sản phẩm giả, ông T. mua các mẫu sản phẩm thật để nghiên cứu thành phần, mẫu mã, nhãn mác rồi tiến hành pha chế bằng các loại hóa chất, hương liệu tại xưởng riêng. Bao bì, vỏ túi, thùng carton và tem nhãn đều được in sao chép y hệt mẫu thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Kho hàng của công ty H.V

Lượng tang vật thu giữ tại hiện trường rất lớn, gồm hàng trăm can nước rửa chén, nước giặt, nước xả vải cùng hàng ngàn vỏ bao bì, nhãn mác giả nhãn hiệu D-nee, Tauau. Toàn bộ số hàng này được đóng gói, dán tem giả, in thông tin nước ngoài, mã số mã vạch tương tự hàng thật trên thị trường. Sau khi hoàn tất xác minh, ngày 16/6/2025, Đội trưởng Đội QLTT Cơ động đã lập tờ trình đề nghị xử lý vụ việc vượt thẩm quyền lên Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên. Một ngày sau, Chi cục tiếp tục có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ra quyết định xử phạt. Đến ngày 19/6/2025, UBND tỉnh Hưng Yên chính thức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1374, xử phạt Công ty H.V số tiền 180 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa. Đồng thời, toàn bộ tang vật buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Các sản phẩm bị làm giả

Ngày 20/6/2025, Đội QLTT Cơ động đã triển khai thi hành quyết định xử phạt, mời ông L.N.T đến làm việc và trực tiếp giao quyết định, yêu cầu ông thực hiện tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm. Trước đó, vào ngày 17/5/2024, Đội 3 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 (nay là Đội QLTT Cơ động) đã kiểm tra đột xuất kho sản xuất, kho chứa hàng của Công ty H.V. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô lớn, gồm nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén mang nhãn hiệu D-nee, Hygiene và Tauau. Hàng loạt máy móc, hóa chất, tem nhãn, vỏ bao bì phục vụ cho quá trình san chiết, pha chế, đóng gói đều bị niêm phong và tạm giữ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, hồ sơ vụ án cùng toàn bộ tang vật đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 24/9/2024, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Sản xuất hàng giả" theo khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với ông L.N.T – Giám đốc Công ty HV và ông N.V.L (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Hải Dương), áp dụng biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, một số tang vật trong vụ án do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản đề nghị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo hướng vi phạm hành chính.

Quyết định xử phạt 180 triệu đồng cùng biện pháp tiêu hủy toàn bộ tang vật là bước tiếp theo trong quá trình xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng quy định. Đại diện Đội QLTT Cơ động cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tăng cường kiểm tra, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa nhằm đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.