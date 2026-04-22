Phát hiện hàng loạt lô hàng quá cảnh “đội lốt” hàng hiệu, giả mạo xuất xứ Việt Nam

Thứ Tư, 12:19, 22/04/2026
VOV.VN - Nhiều lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, Campuchia bị lực lượng Hải quan phát hiện cất giấu iPhone, iPad đã qua sử dụng cùng hàng nghìn sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas… có dấu hiệu giả mạo và gian lận xuất xứ.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 30 vụ vi phạm. Trong đó, nhiều vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa. 

Cụ thể, từ ngày 6 - 14/4, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế 5 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Tang vật bị bắt giữ trong các vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa

Hải quan kịp thời ngăn chặn, bắt giữ lô hàng quá cảnh cất giấu gần 8.000 sản phẩm giày dép, túi xách, quần áo có dấu hiệu giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, ngoài các mục hàng phù hợp với khai báo còn có một số mục hàng không có trong khai báo hải quan, bao gồm 356 chiếc Iphone đã qua sử dụng, 2.300 các loại lọc gió, lọc nhớt động cơ xe ôtô trên sản phẩm bao bì có nhãn HUYNDAI/KIA (Made in Korea); 200 cái vòng bi gắn nhãn hiệu KOYO; 6.190 sản phẩm phụ kiện điện thoại gồm tai nghe, củ sạc và dây điện thoại có gắn nhãn hiệu Iphone, Samsung, OPPO.

Hàng nghìn sản phẩm phụ kiện điện thoại gồm tai nghe, củ sạc và dây điện thoại có gắn nhãn hiệu Iphone, Samsung, OPPO bị cơ quan chức năng thu giữ

Bên cạnh đó còn có 5.100 sản phẩm quần áo, 2.320 đôi giày, dép; 464 chiếc túi xách và 34 chiếc đồng hồ đeo tay… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas, Cartier…, trong đó có một số sản phẩm vừa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vừa giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 28 và 29/3/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế 2 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Tang vật bị bắt giữ trong nhiều vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, tỷ lệ hàng phù hợp với khai báo thấp, phần lớn là hàng khai sai và không khai báo hải quan. Đáng chú ý, trong số hàng hoá không khai báo hải quan, cơ quan Hải quan còn phát hiện các mục hàng nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ Việt Nam: gồm 30 cái Ipad đã qua sử dụng, 1.845 sản phẩm quần áo nghi ngờ xâm phạm sở hữu trí tuệ, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như CHANEL, YSL, NIKE… ; 350 đôi dép CROCS đã dán sẵn tem nhãn “Made in Viet Nam”; 8 chiếc loa xách tay mang nhãn hiệu JBL.

Hiện nay, các vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Hải quan liên tiếp ngăn chặn các lô hàng quá cảnh chứa hàng giả, gian lận xuất xứ

VOV.VN - Lực lượng Hải quan đã phát hiện nhiều lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia cất giấu sản phẩm giả mạo thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Crocs, Nike… Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn sản phẩm vi phạm bị phát hiện, nhiều vụ việc đã bị xử phạt, buộc tiêu hủy theo quy định.

Minh Tú/VOV.VN
Hải quan phát hiện, ngăn chặn hàng loạt vụ gian lận xuất xứ, "đội lốt" hàng Việt
VOV.VN - Cục Hải quan cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về gian lận xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, trong đó đáng chú ý là 3 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng hoá, ghi nhãn hàng hoá.

Phát hiện 200 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ở Đà Nẵng
VOV.VN - Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phát hiện gần 200 túi xách giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan kinh doanh hàng giả tại phường Hội An.

