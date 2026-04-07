Phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030

Thứ Ba, 10:26, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài

Theo Quyết định số 626/QĐ-TTg, Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình) được xây dựng theo định hướng tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế, chính sách để khuyến khích, tạo thuận lợi và kiểm soát rủi ro đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài; bảo đảm cơ chế tiếp cận thị trường các nguồn lực (đầu tư, tài chính, hạ tầng, công nghệ, thông tin, nguồn nhân lực...) thông thoáng và thủ tục hành chính tinh gọn, tương thích với các nền kinh tế có sức cạnh tranh cao.

phe duyet chuong trinh vuon ra thi truong quoc te giai doan 2026 - 2030 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ở thị trường nước ngoài đối với các ngành, lĩnh vực và thị trường mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh quốc tế, có giá trị gia tăng và tiềm năng lan tỏa cao; tập trung đầu tư chiến lược, mua bán và sáp nhập (M&A), xây dựng trung tâm phân phối, kho ngoại quan, khu công nghiệp, hệ thống bán buôn và bán lẻ, đại lý, văn phòng đại diện, văn phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) và dịch vụ sau bán hàng tại thị trường nước ngoài.

Ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và có năng lực cạnh tranh vượt trội trong một số ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, có khả năng dẫn dắt ngành, lĩnh vực; tạo sức lan tỏa trong chuỗi giá trị; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có mô hình kinh doanh toàn cầu.

Kinh tế tư nhân Việt Nam gia tăng hiện diện ở nước ngoài một cách toàn diện

Chương trình đặt mục tiêu chung khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam gia tăng sự hiện diện ở nước ngoài một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững cả về quy mô và chất lượng thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh quốc tế và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tối thiểu 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo về triển khai hoạt động đầu tư và kinh doanh toàn cầu; 1.000 doanh nghiệp được tư vấn và xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện để đầu tư ra nước ngoài, trong đó 30% doanh nghiệp đầu tư theo phương thức M&A.

Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đến phân phối và xây dựng thương hiệu quốc tế để tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó, tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn trong các ngành mũi nhọn, chiến lược tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện hoạt động hiệu quả trên các sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam và quốc tế, trong đó, tối thiểu 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

5 nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đặt ra 5 nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tạo lập khung thể chế đồng bộ, minh bạch và thuận lợi nhằm khuyến khích, hỗ trợ và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

2- Xây dựng nền tảng thông tin, nhận thức và năng lực vươn ra thị trường.

3- Khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư M&A để tiếp cận nguồn lực thế giới, mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế và tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

4- Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu và tăng cường mức độ độc lập, tự chủ chiến lược của nền kinh tế và phát triển bền vững.

5- Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động thương mại số xuyên biên giới nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và bền vững.

PV/VOV.VN
Tag: vươn ra thị trường quốc tế Quyết định số 626/QĐ-TTg kinh doanh ở nước ngoài đầu tư ở nước ngoài
Tin liên quan

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận dụng nền tảng số mở rộng thị trường
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận dụng nền tảng số mở rộng thị trường

VOV.VN - Ứng dụng công cụ số là bước đi quan trọng trong hành trình nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số quốc gia.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận dụng nền tảng số mở rộng thị trường

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận dụng nền tảng số mở rộng thị trường

VOV.VN - Ứng dụng công cụ số là bước đi quan trọng trong hành trình nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số quốc gia.

Mở rộng cánh cửa cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Mở rộng cánh cửa cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đây được xem là bước đi quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tăng cường minh bạch và hiệu quả quản lý và đặc biệt là để thu hút vốn ngoại trên thị trường chứng khoán.

Mở rộng cánh cửa cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Mở rộng cánh cửa cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đây được xem là bước đi quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tăng cường minh bạch và hiệu quả quản lý và đặc biệt là để thu hút vốn ngoại trên thị trường chứng khoán.

Thương mại điện tử xuyên biên giới - đường ngắn nhất cho DN mở rộng thị trường
Thương mại điện tử xuyên biên giới - đường ngắn nhất cho DN mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngoài thay đổi sản phẩm và đáp ứng thời gian giao hàng nhanh, việc hợp tác với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới là con đường ngắn nhất giúp các doanh nghiệp tăng khả năng kết nối, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thương mại điện tử xuyên biên giới - đường ngắn nhất cho DN mở rộng thị trường

Thương mại điện tử xuyên biên giới - đường ngắn nhất cho DN mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngoài thay đổi sản phẩm và đáp ứng thời gian giao hàng nhanh, việc hợp tác với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới là con đường ngắn nhất giúp các doanh nghiệp tăng khả năng kết nối, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

