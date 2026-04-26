Thị trường Liên bang Nga mở ra dư địa phát triển thương mại rộng lớn

Thị trường Liên bang Nga tiếp tục ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực, với kim ngạch thương mại đạt 4,77 tỷ USD năm 2025 và duy trì sự ổn định những tháng đầu năm 2026. Cơ cấu hàng hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga mang tính bổ trợ rõ nét, không chỉ củng cố nền tảng hợp tác song phương, còn mở ra dư địa phát triển rộng lớn.

Dư địa chưa được khai thác hết

Khẳng định Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Liên bang Nga trong khối ASEAN, ông Dương Hoàng Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, từ khi hai nước tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU) vào năm 2016, phần lớn các các mặt hàng xuất nhập khẩu của hai nước đã có mức thuế 0% hoặc mức thuế rất thấp.

Nhiều mặt hàng nông sản từ Việt Nam đã có mặt trên các kệ siêu thị ở Nga - Ảnh: VnEconomy

Hiện nay, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nga bao gồm thuỷ sản, cà phê, chè, hạt điều, hàng dệt may, giày dép, điện thoại và linh kiện cùng với thực phẩm chế biến luôn được người tiêu dùng Nga đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định và giá cả hợp lý.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Nga nhiều sản phẩm công nghiệp thiết yếu như phân bón, than đá, dầu mỏ, kim loại màu, cũng như máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. “Tuy nhiên, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn còn dư địa lớn để phát triển, nhất là trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, dược phẩm và thiết bị y tế, những lĩnh vực có nhu cầu cao tại Nga nhưng chưa được khai thác hết”, ông Minh khẳng định.

Nhận định hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga đang mở ra nhiều cơ hội thiết thực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, TS. Nguyễn Quỳnh Trang, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) cho biết, hiện nay, hợp tác năng lượng, dầu khí giữa hai nước không còn bó hẹp trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu thô, đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Đặc biệt, Liên bang Nga có thể hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác dầu khí, LNG và cả tiềm năng phát triển điện hạt nhân trong thời gian tới.

“Việc tận dụng hiệu quả Hiệp định VN-EAEU cũng sẽ giúp hai nước mở rộng xuất khẩu và tăng khả năng tiếp cận thị trường khu vực. Tăng cường quan hệ thương mại với Liên bang Nga cũng sẽ góp phần đa dạng hóa đối tác, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, củng cố tính tự chủ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động", TS. Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh.

Tận dụng các ưu đãi từ VN-EAEU

Từ những kết quả hợp tác tích cực và tận dụng dư địa cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga còn rất lớn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga - ông Dương Hoàng Minh khuyến nghị, các DN quan tâm và phát triển triển hợp tác kinh tế thương mại với Liên bang Nga xem xét tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định VN-EAEU, cũng như các hiệp định ưu đãi đầu tư của Nga để đầu tư, sản xuất cũng như tiêu thụ các mặt hàng có thương hiệu của Việt Nam tại thị trường Nga và các nước lân cận.

Bên cạnh đó, các DN nên mở văn phòng đại diện tại Nga nhằm thúc đẩy sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Nga. Đồng thời, cần chủ động tham dự các triển lãm chuyên ngành của nhau để tìm hiểu thị trường cũng như đối tác kinh doanh, từng bước gia tăng xuất khẩu cũng như phát triển thương hiệu tại thị trường Liên bang Nga.

Người dân đi mua sắm tại siêu thị ở Nga - Ảnh: RIA Novosti

Khẳng định quan hệ song phương đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho cộng đồng DN Việt Nam và Liên bang Nga mở rộng hợp tác, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng, cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng như dệt may, nông sản, thủy sản, cà phê và nhập khẩu từ Nga chủ yếu là năng lượng, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Sự bổ trợ này cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung và thị trường đang ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Liên bang Nga tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm.

“Hiệp định VN-EAEU tiếp tục là nền tảng quan trọng, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Liên bang Nga nhờ ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại. Đây là công cụ hiệu quả để DN đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị phần. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường này, DN cần chủ động thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh”, ông Lê Hoàng tài lưu ý.