Thu hồi giấy công bố 17 thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trong số các đơn vị bị thu hồi giấy công bố, hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc ở Long Xuyên, An Giang bị hủy giấy công bố sản phẩm đối với 4 sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thoái Cốt Hoàn (425/2019/ĐKSP), TyVieXoan (6180/2019/ĐKSP), Cốt Thống Ký Sanh Hoàn (5685/2019/ĐKSP) và Viên Khớp Hoàn (2113/2023/ĐKSP).

Tại TP.HCM, Công ty TNHH Dược phẩm Tập đoàn USA VIP cũng bị thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho 3 sản phẩm gồm: Eucavital Plus, ZN+VITC Syrup và Vitamin 3B Plus Gold.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thoái Cốt Hoàn bị thu hồi giấy công bố. Ảnh minh họa

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và mua bán Thanh Trúc (Long Xuyên, An Giang) cũng bị thu hồi giấy công bố của hai sản phẩm là Bách Minh Vương (1460/2023/ĐKSP) và Vixoa Bách Minh (2617/2023/ĐKSP).

Đáng chú ý, hộ kinh doanh Đặng An Khang cũng tại Long Xuyên bị thu hồi tới 5 sản phẩm gồm Cốt Thống Hoàn (5356/2022/ĐKSP), Tỷ Viêm Hoàn (7747/2019/ĐKSP), An Khớp Hoàn (487/2023/ĐKSP), Thấp Khớp Cốt Thống Hoàn (8516/2018/ĐKSP) và Vững Cốt Hoàn (5150/2022/ĐKSP) do vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký của ba sản phẩm khác, bao gồm: Viên tăng cân Hoa Bảo và Hoàn Liễu Khang do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam công bố, hiện do Công ty TNHH Thương mại XD - Nội thất Bảo An chịu trách nhiệm, đã bị thu hồi; sản phẩm Enterovina do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Minh công bố.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Liễu Khang do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam công bố.

Theo quy định, các đơn vị liên quan phải phối hợp với Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và các phòng chức năng của Cục An toàn thực phẩm để xử lý sau khi bị thu hồi. Tất cả các quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Đợt thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe lần này cảnh báo về thực trạng một số sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu hồi do không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng.