Tỷ giá USD hôm nay 16/3: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.068 đồng/USD

Tỷ giá 16/3

Sáng đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.068 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tăng giá bán USD lên cao hơn so với kết thúc làm việc phiên trước, hiện là 26.321 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 100,24 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.051 - 26.321 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 3 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 16/3 là 26.081 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 3 đồng ở giá bán còn giá mua đã giảm 14 đồng. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.021 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.321 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng chiều mua và cộng thêm 3 đồng vào giá bán.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.321 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng chiều mua và tăng 3 đồng ở giá bán.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 16/3 không thay đổi kể từ phiên trước, hiện giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Khép lại một tuần làm việc, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn biến động cùng chiều, tăng lên về cuối tuần. Bắt đầu nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.065 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.318 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 25.059 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm liên tục được nâng lên cao hơn và tạm nghỉ cuối tuần tại mốc 25.065 đồng/USD công bố từ sáng thứ Sáu.

Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.311 đồng/USD. Sau đó đi lên cho tới cuối tuần. Mức cao nhất đạt được là 26.318 đồng/USD công bố vào sáng thứ Sáu, đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại hầu hết các ngân hàng thương mại lớn.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục điều chỉnh mới. Cập nhật sáng thứ Hai, tỷ giá công bố giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.000 đồng/USD, đây cũng là mức thấp nhất trong tuần. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do hiện ở mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD, mức này được giữ nguyên từ hôm thứ Sáu.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) tuần này liên tục biến động. Mức thấp nhất được ghi nhận đạt 98,39 điểm vào sáng thứ Hai. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY dao động trong sắc xanh, đạt 100.36 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Xung đột leo thang ở Trung Đông tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho đồng tiền của Mỹ, mang lại cú sốc tích cực về điều khoản thương mại cho Hoa Kỳ đồng thời làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu.

Với giá năng lượng tăng vọt, thị trường bắt đầu giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài hơn lên cao. Đối với Mỹ, sự kết hợp giữa tự túc năng lượng, lợi suất tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn được phục hồi đã tạo nên một hỗn hợp mạnh mẽ, giúp đẩy chỉ số đô la lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2025".