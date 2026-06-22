Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Giá bán USD tự do bật tăng lên 26.780 đồng/USD

Tỷ giá ngày 22/6

Cập nhật tỷ giá, bắt đầu giao dịch ngày thứ Hai (22/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.183 đồng/USD, tăng 2 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Trong khi đó, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc tăng so với phiên trước đó, mức giao dịch cao nhất hiện là 26.442 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,81 điểm.

Sáng 22/6, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi lên hoặc không thay đổi kể từ phiên trước, tại nơi giao dịch cao nhất công bố là 26.442 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,81 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.092 - 26.442 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 2 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV sang tuần mới công bố là 25.122 đồng/USD mua vào và 26.442 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều cộng thêm 2 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần trước. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.049 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh so với phiên trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.000 đồng/USD mua vào và 26.442 đồng/USD bán ra, giá bán đã nâng lên cao hơn phiên trước 2 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Hai tăng mạnh tới 170 đồng cả hai chiều so với phiên trước, giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.780 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ nhật (21/6), tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.181 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đạt 26.440 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động trong sắc xanh, đạt 100,81 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.165 đồng/USD. Sau đó đi lên cho tới cuối tuần, đạt mức 25.181 đồng/USD vào sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất trong tuần và duy trì đến hết cuối tuần.

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.407 đồng/USD. Trong tuần giá bán liên tục được điều chỉnh mới nâng lên cao hơn. Mức cao nhất đạt được là 26.440 đồng vào sáng thứ Sáu và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" tăng mạnh về cuối tuần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.300 - 26.320 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ thứ Tư cho tới cuối tuần. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.580 - 26.600 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 60 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước. Đây cũng là mức cao nhất đạt được trong tuần.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) có xu hướng đi lên, chủ yếu giao dịch quanh mốc 100 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 99,54 điểm vào sáng thứ Hai. Sau đó liên tục biến động. Cập nhật chiều Chủ Nhât, chỉ số USD đạt 100,85 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Fawad Razaqzada chia sẻ quan điểm của mình trên Investing.com như sau: "Mặc dù động thái gần đây rất ấn tượng, tôi vẫn hoài nghi liệu đây có phải là khởi đầu của một thị trường tăng giá bền vững cho đồng tiền của Mỹ hay không. Việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị sau thỏa thuận Mỹ - Iran đã loại bỏ một trong những lý lẽ ủng hộ mạnh mẽ nhất cho đô la Mỹ. Đồng thời, các nhà đầu tư đang đánh giá quá cao khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, đà tăng ngắn hạn vẫn thuận lợi cho đồng tiền này. Thị trường dường như ngày càng sẵn sàng đón nhận triển vọng tăng lãi suất thêm hai lần nữa vào cuối năm, đặc biệt nếu dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới vẫn khả quan. Mức giá hiện tại vẫn còn dư địa cho việc điều chỉnh giá theo hướng diều hâu nếu các chỉ số quan trọng bất ngờ tăng lên".