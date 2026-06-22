English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Giá bán USD tự do bật tăng lên 26.780 đồng/USD

Thứ Hai, 08:46, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.183 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất là 26.442 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,81 điểm.

Tỷ giá ngày 22/6

Cập nhật tỷ giá, bắt đầu giao dịch ngày thứ Hai (22/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.183 đồng/USD, tăng 2 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Trong khi đó, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc tăng so với phiên trước đó, mức giao dịch cao nhất hiện là 26.442 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,81 điểm.

Sáng 22/6, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi lên hoặc không thay đổi kể từ phiên trước, tại nơi giao dịch cao nhất công bố là 26.442 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,81 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 22 6 gia ban usd tu do bat tang len 26.780 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.092 - 26.442 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 2 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV sang tuần mới công bố là 25.122 đồng/USD mua vào và 26.442 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều cộng thêm 2 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần trước. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.049 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh so với phiên trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.000 đồng/USD mua vào và 26.442 đồng/USD bán ra, giá bán đã nâng lên cao hơn phiên trước 2 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Hai tăng mạnh tới 170 đồng cả hai chiều so với phiên trước, giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.780 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 22 6 gia ban usd tu do bat tang len 26.780 dong usd hinh anh 2

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ nhật (21/6), tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.181 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đạt 26.440 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động trong sắc xanh, đạt 100,81 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.165 đồng/USD. Sau đó đi lên cho tới cuối tuần, đạt mức 25.181 đồng/USD vào sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất trong tuần và duy trì đến hết cuối tuần.

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.407 đồng/USD. Trong tuần giá bán liên tục được điều chỉnh mới nâng lên cao hơn. Mức cao nhất đạt được là 26.440 đồng vào sáng thứ Sáu và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" tăng mạnh về cuối tuần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.300 - 26.320 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ thứ Tư cho tới cuối tuần. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.580 - 26.600 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 60 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước. Đây cũng là mức cao nhất đạt được trong tuần.

ty gia usd hom nay 22 6 gia ban usd tu do bat tang len 26.780 dong usd hinh anh 3
Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) có xu hướng đi lên, chủ yếu giao dịch quanh mốc 100 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 99,54 điểm vào sáng thứ Hai. Sau đó liên tục biến động. Cập nhật chiều Chủ Nhât, chỉ số USD đạt 100,85 điểm. 

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Fawad Razaqzada chia sẻ quan điểm của mình trên Investing.com như sau: "Mặc dù động thái gần đây rất ấn tượng, tôi vẫn hoài nghi liệu đây có phải là khởi đầu của một thị trường tăng giá bền vững cho đồng tiền của Mỹ hay không. Việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị sau thỏa thuận Mỹ - Iran đã loại bỏ một trong những lý lẽ ủng hộ mạnh mẽ nhất cho đô la Mỹ. Đồng thời, các nhà đầu tư đang đánh giá quá cao khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, đà tăng ngắn hạn vẫn thuận lợi cho đồng tiền này. Thị trường dường như ngày càng sẵn sàng đón nhận triển vọng tăng lãi suất thêm hai lần nữa vào cuối năm, đặc biệt nếu dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới vẫn khả quan. Mức giá hiện tại vẫn còn dư địa cho việc điều chỉnh giá theo hướng diều hâu nếu các chỉ số quan trọng bất ngờ tăng lên".

Screenshot 2026-04-24 174051.png

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Giá bán USD tự do nâng lên mốc 26.540 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (20/6), cập nhật chiều tối thứ Sáu ghi nhận sự bình ổn của thị trường. Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là· 25.181 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết cùng tạm nghỉ với 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mức 100,77 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Giá bán USD tự do nâng lên mốc 26.540 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Giá bán USD tự do nâng lên mốc 26.540 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (20/6), cập nhật chiều tối thứ Sáu ghi nhận sự bình ổn của thị trường. Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là· 25.181 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết cùng tạm nghỉ với 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mức 100,77 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Giá bán USD tự do nâng lên mốc 26.540 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Giá bán USD tự do nâng lên mốc 26.540 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (20/6), cập nhật chiều tối thứ Sáu ghi nhận sự bình ổn của thị trường. Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là· 25.181 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết cùng tạm nghỉ với 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mức 100,77 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.181 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.181 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (19/6) chứng kiến sự đi lên của thị trường. Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.181 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, công bố cùng mức là 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,81 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.181 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.181 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (19/6) chứng kiến sự đi lên của thị trường. Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.181 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, công bố cùng mức là 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,81 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.173 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.173 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (18/6) chứng kiến sự xuống của thị trường. Ngân hàng nhà nước hạ tỷ giá trung tâm xuống còn 25.173 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số giảm và công bố giao dịch ở cùng mức 26.431 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,26 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.173 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.173 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (18/6) chứng kiến sự xuống của thị trường. Ngân hàng nhà nước hạ tỷ giá trung tâm xuống còn 25.173 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số giảm và công bố giao dịch ở cùng mức 26.431 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,26 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá