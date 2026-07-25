Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.547 đồng/USD

Khép lại làm việc ngày thứ Sáu (24/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.283 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ giá bán USD bằng với mức công bố trong phiên mở cửa cùng ngày, mức cao nhất đạt được là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,38 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD các ngân hàng ngày 24/7

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.100 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.510 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước vào nghỉ cuối tuần niêm yết tại mốc 26.130 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.510 đồng/USD. Techcombank tạm dừng làm việc hôm nay ghi nhận giá mua vào là 26.059 đồng/USD và bán ra với 26.547 đồng/USD, tăng 13 đồng chiều mua và không thay đổi giá bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.500 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB đã nâng cả hai chiều lên cao hơn phiên trước 10 đồng, tạm dừng với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.500 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.330 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.360 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ quan điểm của ông về diễn biến của đô la Mỹ trên Forex.com như sau: "Giá trị đô la Mỹ cũng mạnh lên khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn, trong khi giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên và làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Hợp đồng tương lai quỹ liên bang hiện cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 57% và xác suất tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12 là 39%.

Tôi đã lưu ý trong các bài viết gần đây của báo cáo COT rằng tâm lý lạc quan trên thị trường tương lai đô la Mỹ có thể đang tiến gần đến mức cực đoan. Tuy nhiên, do dữ liệu được công bố chậm một tuần, điều đó không nhất thiết báo hiệu đỉnh điểm của thị trường mà chỉ là điều cần theo dõi trong những tuần tới. Nó vẫn có thể cho phép chỉ số đô la Mỹ đạt mục tiêu tăng giá 102 điểm của tôi trong thời gian ngắn".