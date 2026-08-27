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Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.375 đồng/USD

Thứ Năm, 08:52, 27/08/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước dừng ở mức 25.611 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.375 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,98 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.611 đồng/USD. Một số ngân hàng thương mại lớn hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.375 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tiến sát mốc 99 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 27 8 gia ban usd giam con 26.375 dong usd hinh anh 1
Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 26/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.270 đồng/USD, giảm 30 đồng so với công bố phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng BIDV hạ xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều, hiện niêm yết giá mua là 25.900 đồng/USD và bán ra 26.280 đồng/USD. Techcombank khép lại làm việc ngày thứ Tư niêm yết tại 25.845 - 26.375 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi nhẹ 3 đồng chiều mua và 7 đồng chiều bán so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.415 - 26.270 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng làm việc với 25.890 đồng/USD mua vào và 26.280 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều giảm 10 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.860 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 27 8 gia ban usd giam con 26.375 dong usd hinh anh 2
Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Gregor Stuart Hunter đã chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ tăng nhẹ nhưng vẫn dao động trong biên độ hẹp tại phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối ngày hôm nay, dữ liệu này sẽ định hình xu hướng trước thềm hội nghị chuyên đề Jackson Hole bắt đầu vào cuối tuần này.

So với rổ sáu loại tiền tệ, đô la Mỹ đã tăng 0,1% lên 98,988 điểm, gần mức cao nhất trong phạm vi giao dịch hẹp mà nó đã duy trì trong tuần qua. Đồng tiền này đã dao động quanh mức thấp nhất trong ba tháng sau động thái của Bộ Tài chính nhằm hạn chế lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ vào tuần trước.

Các nhà phân tích từ Standard Chartered viết trong một báo cáo nghiên cứu rằng đô la Mỹ "có khả năng sẽ chịu tổn thất trong ngắn hạn do chiến lược can thiệp không nhất quán". Họ cho biết thêm rằng, mong muốn hạ lãi suất của Mỹ có thể tạo ra một trở ngại khác cho đồng bạc xanh và khuyến khích nhiều người tham gia giao dịch chênh lệch lãi suất hơn".

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Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.372 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 25.611 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mốc cao nhất đạt được là 26.372 đồng/USD. Chỉ số USD index ở quanh mốc 99,11 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.372 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.372 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 25.611 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mốc cao nhất đạt được là 26.372 đồng/USD. Chỉ số USD index ở quanh mốc 99,11 điểm.

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