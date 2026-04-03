Tỷ giá USD hôm nay 3/4: Giá bán USD tự do nâng lên mức 27.520 đồng/USD

Tỷ giá 3/4

Bắt đầu làm việc ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.107 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, giao dịch tại cùng mức 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,02 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.112 - 26.362 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc thứ Sáu công bố là 26.142 đồng/USD mua vào và 26.362 đồng/USD bán ra, giữ nguyên kể từ phiên trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.362 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước.

Còn ACB giao dịch tại mức công bố của phiên trước đó, hiện là 26.120 đồng/USD mua vào và 26.362 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 3/4 giao dịch quanh mốc 27.480 - 27.520 đồng/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc thứ Năm (2/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.107 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số không thay đổi, tạm dừng tại cùng mức 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,15 điểm.

Tỷ giá 2/4

Cập nhật chiều tối thứ Năm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt dừng làm việc hôm nay tại cùng mức 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 100,15 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không điều chỉnh mới, nghỉ làm việc hôm nay tại 26.112 - 26.362 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV giữ nguyên mức công bố phiên trước, niêm yết ở mốc 26.142 - 26.362 đồng/USD. Tại Techcombank giữ bằng mức công bố phiên trước, tạm nghỉ làm việc hôm nay tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.362 đồng/USD

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.362 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.362 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên mở của cùng ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.420 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.470 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Vahid Karaahmetovic chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Các đồng tiền chủ chốt giảm giá vào thứ Năm khi đồng tiền của Mỹ phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về việc leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột ở Trung Đông, dẫn đến sự chuyển hướng trở lại các tài sản trú ẩn an toàn.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,4%, phục hồi sau hai ngày giảm điểm. Hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ cũng giao dịch cao hơn 0,5% tính đến 03:36 giờ ET (07:36 giờ GMT).

Các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp, để tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang".