中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo “bẫy” chi phí ẩn khi mua sắm online

Thứ Ba, 14:56, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa phát đi cảnh báo, người tiêu dùng có thể phải đối mặt với nhiều khoản chi phí ẩn phát sinh trong quá trình mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử.

Theo UBCTQG, một thực tế phổ biến trong mua sắm trực tuyến là mức giá hiển thị ban đầu thường chỉ phản ánh một phần chi phí. Người tiêu dùng dễ bị thu hút bởi con số này và nhanh chóng hình thành quyết định mua hàng, trong khi các khoản chi phí bắt buộc khác như phí vận chuyển, phụ phí dịch vụ hoặc điều kiện đi kèm lại chưa được thể hiện đầy đủ ngay từ đầu.

Chỉ đến khi bước vào giai đoạn thanh toán, toàn bộ các khoản phí mới được cộng dồn, làm tổng số tiền phải trả tăng lên đáng kể so với dự tính ban đầu. Khi đó, do đã mất thời gian lựa chọn sản phẩm và thực hiện các thao tác đặt hàng, nhiều người vẫn chấp nhận hoàn tất giao dịch thay vì quay lại tìm phương án khác. Điều này dẫn đến tình trạng người tiêu dùng phải trả phí cao hơn nhiều so với chi phí ban đầu.

Một dạng phổ biến của chi phí ẩn là việc phân tách các thành phần giá, khi giá sản phẩm được công bố riêng biệt với các khoản phí bổ sung. Ví dụ, một sản phẩm có giá 200.000 đồng nhưng khi hoàn tất đơn hàng có thể tăng lên đáng kể do cộng thêm phí vận chuyển và các chi phí khác. Bên cạnh đó, nhiều mức giá hấp dẫn chỉ áp dụng khi đáp ứng các điều kiện nhất định như sử dụng mã giảm giá, lựa chọn phương thức thanh toán hoặc đạt giá trị đơn hàng tối thiểu. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, người tiêu dùng sẽ phải trả mức giá cao hơn.

Ngoài ra, một số chi phí phát sinh từ các dịch vụ bổ sung như giao hàng nhanh, bảo hiểm đơn hàng hoặc đóng gói đặc biệt có thể được thiết lập mặc định, khiến người mua không nhận diện rõ ràng việc tăng chi phí. Thậm chí, có những khoản phí được trình bày không nổi bật hoặc ẩn trong nhiều lớp thông tin, gây khó khăn trong việc theo dõi tổng chi phí.

Đáng chú ý, nhiều khoản chi phí chỉ xuất hiện ở bước cuối của quá trình thanh toán. Khi đó, người tiêu dùng đã bỏ thời gian và công sức để lựa chọn sản phẩm nên có xu hướng tiếp tục hoàn tất giao dịch, dù tổng chi phí không còn tối ưu.

UNCTQG cho rằng, chi phí ẩn không chỉ ảnh hưởng đến từng giao dịch mà còn tác động đến hành vi tiêu dùng, làm giảm tính minh bạch và niềm tin trên thị trường. Do đó, người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra toàn bộ chi phí trước khi thanh toán, đồng thời doanh nghiệp cần minh bạch thông tin giá để bảo đảm môi trường thương mại điện tử lành mạnh và bền vững.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: mua sắm online giá hiển thị và giá thực tế UBCTQG cảnh báo người tiêu dùng phí vận chuyển online
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thương mại điện tử - Đòn bẩy nâng tầm nông sản Vĩnh Long
Thương mại điện tử - Đòn bẩy nâng tầm nông sản Vĩnh Long

VOV.VN - Giữa bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long, vùng đất giàu tiềm năng về nông sản và các sản phẩm OCOP đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thương mại điện tử.

Thương mại điện tử - Đòn bẩy nâng tầm nông sản Vĩnh Long

Thương mại điện tử - Đòn bẩy nâng tầm nông sản Vĩnh Long

VOV.VN - Giữa bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long, vùng đất giàu tiềm năng về nông sản và các sản phẩm OCOP đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thương mại điện tử.

Thương mại điện tử Việt Nam hướng tới quản lý hiệu quả, phát triển bền vững
Thương mại điện tử Việt Nam hướng tới quản lý hiệu quả, phát triển bền vững

VOV.VN - Thương mại điện tử đang tiếp tục tăng trưởng nhanh, ngày càng giữ vai trò trụ cột trong hệ thống phân phối hiện đại và tác động sâu rộng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả chuỗi cung ứng, cũng như trải nghiệm người tiêu dùng.

Thương mại điện tử Việt Nam hướng tới quản lý hiệu quả, phát triển bền vững

Thương mại điện tử Việt Nam hướng tới quản lý hiệu quả, phát triển bền vững

VOV.VN - Thương mại điện tử đang tiếp tục tăng trưởng nhanh, ngày càng giữ vai trò trụ cột trong hệ thống phân phối hiện đại và tác động sâu rộng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả chuỗi cung ứng, cũng như trải nghiệm người tiêu dùng.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua
Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá