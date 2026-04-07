Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo “bẫy” chi phí ẩn khi mua sắm online

Theo UBCTQG, một thực tế phổ biến trong mua sắm trực tuyến là mức giá hiển thị ban đầu thường chỉ phản ánh một phần chi phí. Người tiêu dùng dễ bị thu hút bởi con số này và nhanh chóng hình thành quyết định mua hàng, trong khi các khoản chi phí bắt buộc khác như phí vận chuyển, phụ phí dịch vụ hoặc điều kiện đi kèm lại chưa được thể hiện đầy đủ ngay từ đầu.

Chỉ đến khi bước vào giai đoạn thanh toán, toàn bộ các khoản phí mới được cộng dồn, làm tổng số tiền phải trả tăng lên đáng kể so với dự tính ban đầu. Khi đó, do đã mất thời gian lựa chọn sản phẩm và thực hiện các thao tác đặt hàng, nhiều người vẫn chấp nhận hoàn tất giao dịch thay vì quay lại tìm phương án khác. Điều này dẫn đến tình trạng người tiêu dùng phải trả phí cao hơn nhiều so với chi phí ban đầu.

Một dạng phổ biến của chi phí ẩn là việc phân tách các thành phần giá, khi giá sản phẩm được công bố riêng biệt với các khoản phí bổ sung. Ví dụ, một sản phẩm có giá 200.000 đồng nhưng khi hoàn tất đơn hàng có thể tăng lên đáng kể do cộng thêm phí vận chuyển và các chi phí khác. Bên cạnh đó, nhiều mức giá hấp dẫn chỉ áp dụng khi đáp ứng các điều kiện nhất định như sử dụng mã giảm giá, lựa chọn phương thức thanh toán hoặc đạt giá trị đơn hàng tối thiểu. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, người tiêu dùng sẽ phải trả mức giá cao hơn.

Ngoài ra, một số chi phí phát sinh từ các dịch vụ bổ sung như giao hàng nhanh, bảo hiểm đơn hàng hoặc đóng gói đặc biệt có thể được thiết lập mặc định, khiến người mua không nhận diện rõ ràng việc tăng chi phí. Thậm chí, có những khoản phí được trình bày không nổi bật hoặc ẩn trong nhiều lớp thông tin, gây khó khăn trong việc theo dõi tổng chi phí.

Đáng chú ý, nhiều khoản chi phí chỉ xuất hiện ở bước cuối của quá trình thanh toán. Khi đó, người tiêu dùng đã bỏ thời gian và công sức để lựa chọn sản phẩm nên có xu hướng tiếp tục hoàn tất giao dịch, dù tổng chi phí không còn tối ưu.

UNCTQG cho rằng, chi phí ẩn không chỉ ảnh hưởng đến từng giao dịch mà còn tác động đến hành vi tiêu dùng, làm giảm tính minh bạch và niềm tin trên thị trường. Do đó, người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra toàn bộ chi phí trước khi thanh toán, đồng thời doanh nghiệp cần minh bạch thông tin giá để bảo đảm môi trường thương mại điện tử lành mạnh và bền vững.