Xăng E10 sau 1 tháng ra thị trường: Gần 300 phản ánh của người dân đã được xử lý

Thông tin về phản hồi của người tiêu dùng sau 1 tháng triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, tại họp báo Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày mùng 1 - 29/6, qua tổng đài và email tiếp nhận thông tin từ người dân, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công Thương đã nhận được 293 phản ánh, trong đó 11 phản ánh qua tổng đài và 282 qua email.

Xăng sinh học E10 chưa nhận được phản hồi tiêu cực

Tất cả các phản ánh tập trung vào những nội dung chính, như băn khoăn về chất lượng xăng; hai là ở giai đoạn đầu người dân tìm điểm bán xăng E5; ba là băn khoăn liệu xăng E5, E10 có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ hay không? Cũng có phản ánh nữa là khi đổ xăng E10 xe bị yếu đi, thậm chí chết máy.

“Tất cả những thông tin này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận thông tin từ người tiêu dùng, phân loại và gửi đến các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ để xử lý phản ánh. Thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối khẳng định, chưa nhận được bất cứ phản ánh tiêu cực nào về chất lượng xăng làm ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ động cơ”, ông Duy Anh khẳng định.

Ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương)

Sau 1 tháng triển khai, lượng xăng sinh học tiêu thụ tương đương như xăng khoáng trước đây, vào khoảng 1 triệu mét khối/tháng. Theo ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, một trong các ý nghĩa của việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học đó là bảo vệ môi trường. Theo các tính toán, cứ giảm đốt 1 lít xăng khoáng sẽ giảm phát thải ra môi trường 2,3 - 2,5 kg CO2. Đây là những số liệu được tính toán hết sức khoa học dựa trên các phản ứng hóa học trong quá trình đốt cháy xăng.

Bên cạnh đó, khi phối trộn ethanol vào xăng khoáng sẽ làm tăng nồng độ oxy trong hỗn hợp, thời điểm buồng đốt động cơ có phản ứng cháy xảy ra, nhiên liệu sẽ cháy triệt để hơn. Vì vậy, các loại khí khi ở trạng thái xăng khoáng thông thường hiệu suất đốt chưa đạt mức tối ưu sẽ được xử lý tốt hơn với hỗn hợp nhiên liệu có pha chế ethanol.

Để khẳng định việc đó, Bộ Công Thương đã gửi yêu cầu đến Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Bộ TN&MT đề nghị cung cấp các số liệu liên quan đến quan trắc môi trường tại các thành phố lớn. Trong giai đoạn đầu, Bộ đã nhận được thông tin quan trắc tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, số liệu quan trắc này tại mỗi thành phố thực hiện tại 3 địa điểm khác nhau và vào 3 thời điểm: Một là cuối tháng 5/2026 và hai là cuối tháng 6/2026, để đánh giá trước và sau thời điểm cả nước chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Kết quả từ Trung tâm Quan trắc cho thấy, các loại khí như CO, NOX, hydrocarbon (CH) đều có mức giảm. Tuy nhiên số liệu quan trắc tại 2 thành phố lại khác nhau do bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như mật độ giao thông, điều kiện thời tiết, tốc độ gió... nhưng kết quả đã thấy có sự giảm ô nhiễm nhưng chưa phản ánh đầy đủ tác động tích cực của việc sử dụng xăng sinh học đến môi trường.

Để có số liệu chính xác và bền vững, việc quan trắc cần thực hiện trong thời gian dài hơn, lưới đo dày hơn và tần suất thường xuyên hơn. Về việc này, Bộ Công Thương đã yêu cầu Trung tâm Quan trắc tiếp tục thực hiện đo đạc các chỉ tiêu môi trường không chỉ tại Hà Nội, TP.HCM còn mở rộng ra nhiều thành phố và địa phương khác trong cả nước với thời gian đủ dài và quan trắc chi tiết để có số liệu tốt hơn.

Lượng xăng sinh học tiêu thụ vào khoảng 1 triệu mét khối/tháng

Giá bán xăng E10 nhiều nơi khác nhau?

Cùng trong buổi họp báo, báo chí có thắc mắc về việc niêm yết giá tại cây xăng dầu nhiều nơi khác nhau, đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thừa nhận trên thị trường hiện nay có nhiều loại xăng, có cây bán xăng sinh học E10RON 95-III, có nơi bán E10RON 95-V, có cây bán xăng E5RON92.

Theo quy định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ điều hành giá đối với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Khi chuyển sang xăng sinh học, Nghị quyết 29 của Chính phủ cho thí điểm mặt hàng E10RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến để điều hành giá.

“Hiện nay E10 RON95-III chiếm khoảng 94-95% lượng tiêu thụ xăng, do đó được chọn làm giá cơ sở công bố. Còn mặt hàng E10RON95-V (mức 5) không phải mặt hàng phổ biến, chỉ một số cửa hàng có bán (chủ yếu là cây xăng Petrolimex). Đối với mặt hàng không phổ biến này, các doanh nghiệp kinh doanh sẽ tự định giá bán tại hệ thống của họ dựa trên chi phí”, đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết.