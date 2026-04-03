Xuất khẩu vào Trung Quốc: Doanh nghiệp cần nắm rõ Lệnh 280 của GACC

Từ tháng 10/2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ban hành Lệnh 280 về đăng ký và quản lý các DN nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu trữ thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc. Theo quy định, Lệnh 280 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/6/2026 tới đây, thay thế Lệnh 248 đang được áp dụng từ năm 2022.

Điều kiện gia hạn mã số xuất khẩu

So với Lệnh 248 trước đây, Lệnh 280 cải tiến về gia hạn mã số xuất khẩu. Với lệnh 248, DN xuất khẩu phải làm thủ tục gia hạn trong vòng từ 3 - 6 tháng trước khi mã số hết hạn. Đối với Lệnh 280, các cơ sở đáp ứng yêu cầu sẽ được tự động gia hạn thêm 5 năm và không cần nộp lại hồ sơ.

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Trung Quốc cần lưu ý quy định tại Lệnh 280

Từng có kinh nghiệm hơn 10 năm xuất khẩu nông sản - thực phẩm vào thị trường Trung Quốc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Công ty Thương mại XNK Tuấn Anh cho biết, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Lệnh 280 sẽ áp dụng từ ngày 1/6/2026, thay thế cho các lệnh 248 và 249 trước đây. Nếu ở Lệnh 248 chỉ áp dụng trên 18 sản phẩm, còn theo Lệnh 280 mới sẽ áp dụng trên “danh mục động” - có nghĩa là danh mục các sản phẩm sẽ được cập nhật, thay đổi thường xuyên, không cố định theo 1 mã sản phẩm nào.

“Với các lệnh trước đây, đối tượng quản lý áp dụng theo cấp quốc gia, nhưng Lệnh 280 sẽ quản lý theo diện DN, yêu cầu các DN phải đăng ký đầy đủ các chứng nhận như HACCP, ISO,... đồng thời phải có đầy đủ năng lực xuất khẩu vào Trung Quốc. Theo các lệnh cũ, thời gian gia hạn cấp phép nhập khẩu sản phẩm từ 3 - 6 tháng và mã sản phẩm được lưu giữ từ 3 - 5 năm. Tuy nhiên, theo Lệnh 280 mới, sản phẩm sẽ được tự động gia hạn theo danh mục sản phẩm và căn cứ vào sự tuân thủ của DN xuất khẩu”, ông Tuấn Anh cho biết.

Áp dụng cơ chế đăng ký theo danh sách các quốc gia đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương về an toàn thực phẩm với Trung Quốc, Lệnh 280 yêu cầu các DN chỉ cần nằm trong danh sách được công nhận thay vì phải nộp hồ sơ riêng lẻ. Điều này giúp rút ngắn thời gian xét duyệt, khuyến khích các quốc gia thúc đẩy đàm phán công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực kiểm dịch và ATTP, góp phần tăng tính minh bạch và ổn định trong thương mại nông sản.

Theo ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), một số DN trước đây đã được cấp mã sản phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248, nhưng thông tin đăng ký vẫn sử dụng địa chỉ hành chính cũ. Sau khi Việt Nam điều chỉnh địa giới hành chính, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN đã thay đổi, dẫn đến sự không thống nhất với dữ liệu trên hệ thống CIFER.

“Sự khác biệt này đã khiến một số lô hàng hồ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thông quan tại Trung Quốc. Hiệp hội kiến nghị cơ quan quản lý cần hỗ trợ DN cập nhật địa chỉ mới trên hệ thống đăng ký”, ông Việt Anh đề xuất.

Doanh nghiệp cần xem xét hồ sơ đăng ký xuất khẩu và cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng

Chủ động theo dõi tiến trình

Hiện nay, Trung Quốc đang quản lý khoảng 2.589 nhóm sản phẩm thực phẩm theo danh mục đặc biệt, các DN xuất khẩu phải đăng ký thông qua cơ quan thẩm quyền của Việt Nam trước khi nộp hồ sơ sang phía Trung Quốc. Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, trường hợp sản phẩm không nằm trong danh mục quản lý đặc biệt, DN có thể tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER (hệ thống đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm của GACC).

“DN cần chủ động nộp hồ sơ trên hệ thống CIFER và theo dõi toàn bộ tiến độ xử lý trực tuyến. Trong nhiều trường hợp, hồ sơ của DN còn phải kèm báo cáo kiểm tra và thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền Việt Nam trước khi được phía Trung Quốc xem xét, do đó DN cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý”, ông Nam lưu ý.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa Lệnh 280 sẽ có hiệu lực, thời gian còn rất ngắn để các DN hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Nếu không kịp thời nắm bắt và tuân thủ quy định mới, hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng. Khuyến cáo về nội dung này, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, đối với điều kiện về thời hạn đăng ký khi khai báo có cơ quan thẩm quyền giới thiệu, sản phẩm sản xuất trong thời hạn đăng ký còn hiệu lực đều được phép nhập khẩu (bao gồm cả trường hợp sản phẩm sản xuất khi mã số còn hạn nhưng đến lúc nhập khẩu mã số đã hết hạn và chưa được gia hạn, miễn là sản phẩm còn hạn sử dụng).

Riêng đối với các DN tự đăng ký, mã số đăng ký phải còn hiệu lực tại thời điểm khai bảo nhập khẩu. Với DN bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hồi mã số, các lô hàng đã rời cảng vận chuyển trước ngày có quyết định đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hồi sẽ không bị ảnh hưởng khi khai báo nhập khẩu.

“Trong quá trình thực hiện thủ tục, DN có thể tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ, ý kiến thẩm định và các thông tin phản hồi GACC trực tiếp trên Hệ thống đăng ký. Các thông tin về mã số đăng ký tại Trung Quốc, thời hạn hiệu lực và các dữ liệu liên quan của DN đã được phê duyệt có thể tra cứu tại Cổng thông tin điện tử chính thức của GACC, hoặc thông qua chức năng "Danh sách doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu" trên hệ thống đăng ký”, đại diện Cục Xuất nhập khẩu thông tin.

Theo Thông báo số 27 ngày 18/3/2026 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), các danh mục sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo cơ chế linh hoạt (cập nhật động) gồm: Thịt và các sản phẩm từ thịt, bao thực phẩm (ruột động vật), tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và các sản phẩm từ trứng, dầu ăn và chất béo thực phẩm, thực phẩm có nhân làm từ bột mì, ngũ cốc dùng làm thực phẩm, bột ngũ cốc và mạch nha, rau củ sấy khô, gia vị dạng bột, các loại hạt và hạt giống, trái cây sấy khô, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt (thực phẩm dinh dưỡng), thực phẩm chức năng, sản phẩm sữa và sản phẩm thủy sản.