Cựu “Thiên thần nội y” Alessandra Ambrosio hớ hênh với đồ kiệm vải

Thực hiện 1 bộ ảnh thời trang ngày 23/1 vừa qua, cựu Thiên thần Victoria’s Secret Alessandra Ambrosio diện một bộ đồ đậm phong cách hippie với áo khoác denim cài hờ hững và underpants siêu ngắn. Alessandra Ambrosio tăng thêm độ chất của bộ trang phục bằng khăn buộc đầu sọc, thắt lưng da to bản và boots hầm hố. Alessandra Ambrosio phải thay nhiều trang phục khác nhau trong buổi chụp ảnh và do không mặc nội y nên trong lúc chuẩn bị chụp ảnh, người mẫu đã suýt để lộ điểm nhạy cảm. Cũng kết hợp denim với da, bộ đồ này của Alessandra Ambrosio thoát lên vẻ gợi cảm không kém. Cô thể hiện thần thái vô cùng chuyên nghiệp. Alessandra Ambrosio vừa ngọt ngào dễ thương, vừa gợi cảm với jumpsuit yếm. Vẫn đôi boots ban đầu và thắt lưng da đen to bản, hầm hố, nàng mẫu kết hợp với áo ba lỗ thoải mái và quần da ống rộng. Bộ đồ của Alessandra Ambrosio đậm chất Rock&Roll. Thắt lưng da đen tiếp tục được ứng dụng trong bộ áo da tay bồng kiểu cách và quần jeans đỏ đen cuốn hút. Alessandra Ambrosio là người mẫu được trả giá cao thứ 6 thế giới theo đánh giá của Forbes năm 2012. Mỗi năm cô kiếm được khoảng 6,6 triệu USD. Hiện Alessandra Ambrosio không còn là Thiên thần của Victoria’s Secret nữa mà làm người mẫu cho nhiều hãng thời trang cao cấp như Armani Exchange, Next, Christian Dior hay Ralph Lauren./.

