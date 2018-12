Đưa áo dài nam trở lại với đời sống, tại sao không?

Thực ra thì đã lâu lắm rồi, áo dài nam thường bị mặc định bởi một số quan niệm và thường chỉ xuất hiện nhiều trên sân khấu. Ngày thường hay các dịp lễ, không ít người mặc nhưng sau đó lại cởi ra ngay vì thấy "vướng víu". Thực sự con đường trở lại với đời sống của áo dài nam truyền thống không suôn sẻ như áo dài nữ, nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình, người có nhiều tâm huyết trong việc quảng bá áo dài nam truyền thống để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

PV: Thưa anh, khác với áo dài nữ, dường như áo dài nam có một số phận rất long đong. Thực tế bây giờ người ta đã quên hoặc có thể sử dụng nó chỉ để phục vụ những sự kiện, xong rồi lại cởi ra ngay?

Nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình: Tính từ khoảng năm 1954 trở lại đây, chiếc áo dài nam bị biến thiên rất nhiều mà không có ai định hình cho nó đâu là áo chuẩn. Ví dụ như trong việc cải cách trang phục sân khấu thì chiếc áo dài nam truyền thống bị biến tướng. Nó khiến cho người ta có cảm giác nếu mặc ra ngoài cũng giống như diễn viên Tuồng, diễn viên Cải lương và mặc sai. Và bây giờ có một hiện tượng là mọi người tưởng như là đang mặc trang phục truyền thống nhưng lại mặc trang phục của các diễn viên. Và khăn là ngày xưa các cụ tự quấn chứ không phải đóng sẵn. Hiện nay là chúng ta cứ mua đồ đóng sẵn rồi chụp vào.

Aó dài nam cách tân

PV: Nhìn những sản phẩm được mặc định là áo dài nam bây giờ, anh thấy thế nào ?

Nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình: Áo dài nam tạo ra hình thái của người đàn ông cực kì chuẩn mực. Tôi lấy ví dụ như tà áo rộng để che khi ngồi, che đi phần thân. Nhưng ở đây các anh mặc áo gọi là cách tân thì tà rất hẹp và đôi khi là nhét luôn cái tà vào hai đùi. Ngày xưa đối với nam, trừ lễ phục, còn lại mặc rất khiêm tốn, hầu như màu sắc rất đơn giản, không thêu thùa như bây giờ. Còn bây giờ áo dài của mọi người thêu rất ghê gớm. Hiện nay có có áo dài may chiết eo, có nơi chiết hai ba li và bị âm tính đi rất nhiều, không thể hiện được cốt cách người đàn ông. Tôi phát hiện ra rằng, hiện giờ những người mặc như thế ngoài những hội hè qua quýt, sau đó xong thì cởi ra ngay.

Aó dài nam trở lại đời sống?

PV: Đưa áo dài nam trở lại đời sống thì dáng dấp của nó theo anh sẽ như thế nào?

Nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình: Thực ra để phù hợp với cuộc sống đương đại thì như hình ảnh chúng tôi đã làm, đã mặc thực sự không phục cổ mà phải cho phù hợp. Chất vải hiện nay cực kì đa dạng về chất liệu, màu sắc. Ngày xưa các cụ có thể may gấm, sa, đũi... những chất liệu này bây giờ có thể rất đắt tiền. Đối với những người tiền không có nhiều thì có thể may bằng vài thô. Nhưng phải giữ nguyên với tinh thần truyền thống là hình dáng, ví dụ không được may quá hẹp.

Vì thế, chiều dài của trang phục may quá gối 7-10 cm, tà dài 80-83 cm. Áo này may đúng kiểu 5 thân, có cả thân trong nữa và khi di chuyển người đàn ông giữ được sự kín đáo tôn trọng người đối diện mình. Cổ vuông, cúc cài 5 khuy rất vững chãi, người mặc rất tự tin. Đặc biệt là phải mặc hai lớp. Mặc hai lớp làm cho cứng áo và người mặc cảm thấy có gì đó rất yên tâm.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh!

