Hoa hậu H'Hen Niê thả dáng giữa phố với trang phục streetstyle độc đáo

Những ngày qua, Hoa hậu H’Hen Niê liên tục tạo được nhiều dấu ấn với khán giả, qua vai trò trình diễn mở màn và vedette kết thúc Vietnam International Fashion Week 2018, giải thưởng Best Dressed Woman. Có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề người mẫu, tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người đẹp ít có dịp phô bày những kỹ năng của mình. Vì thế, cô quyết định công bố bộ ảnh phong cách street style được thực hiện trong hoạt động The Best Street Style thuộc khuôn khổ Vietnam International Fashion Week, như một cách đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Với set trang phục này, người đẹp tiếp tục sử dụng màu trắng yêu thích cho phần áo sơ mi hai vạt độc đáo, kết hợp cùng hàng khuy được đính tinh tế tạo điểm nhấn cho phần nối vạt áo. Chiếc quần đen kiểu dáng ống loe giúp cô khoe đôi chân dài quyến rũ, đồng thời tạo sự duyên dáng, nhịp nhàng uyển chuyển cho mỗi lần bước đi. Người đẹp còn chọn phụ kiện Belt với đôi khuyên tai to, thể hiện sự uy quyền nhưng không kém phần nữ tính, hấp dẫn. Phần thắt lưng to kết hợp cùng túi xách hiệu Dior cũng góp phần tăng sự sang trọng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau khi “làm mưa làm gió” tại Vietnam International Fashion Week, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ tiếp tục với những dự án, kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay./.

