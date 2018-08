“Học lỏm” Ariana Grande, Jennifer Lopez diện mốt giấu quần ra phố

Jennifer Lopez "học lỏm" phong cách thời trang của Ariana Grande, xuất hiện nổi bật trên đường phố New York vào ngày 31/7 vừa qua. Nữ ca sĩ 49 tuổi diện mốt giấu quần với áo sơ mi dáng suông sexy phối cùng boots thiết kế ấn tượng, khoe khéo đôi chân thon, tự tin sải bước trên phố. Diva lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và tóc buộc kiểu đuôi ngựa cá tính. Chiếc kính mát hàng hiệu và túi xách thời trang Hermes có giá 25 nghìn USD cùng phụ kiện trang sức bạc tỷ càng giúp Jennifer Lopez tôn lên vẻ sang chảnh, quý phái. Jennifer Lopez vừa trải qua kỳ nghỉ thú vị ở Bahamas cùng bạn trai Alex Rodriguez và các con nhân dịp sinh nhật mừng tuổi 49 của cô. Nữ ca sĩ và bạn trai kém 6 tuổi hẹn hò với nhau từ hồi tháng 3 năm ngoái. Cả hai xác định mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Jennifer Lopez từng trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô kết hôn với Ojani Noa vào năm 1997 và chia tay sau 1 năm chung sống. Cuộc hôn nhân thứ 2 của cô với Cris Judd kéo dài 2 năm (2001 - 2003) rồi cũng lại "đường ai nấy đi" sau bao cố gắng... Cuộc hôn nhân thứ 3 của cô với ca sĩ Marc Anthony cũng đi vào "ngõ cụt". Tuy nhiên, hai người đã có với nhau 2 đứa con xinh xắn đáng yêu là bé Max và Emme. Bạn trai Jennifer Lopez cũng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và đồng cảm với nhau. Cô luôn tin rằng Alex Rodriguez là một nửa phù hợp với mình và họ đã tính chuyện tổ chức đám cưới. Giọng ca On The Floor và cựu cầu thủ bóng chày gặp nhau lần đầu vào năm 2005 khi Jennifer Lopez cùng chồng khi đó là Marc Anthony đến xem đội của Alex thi đấu.

