Ngắm những bộ váy nóng bỏng nhất trong lịch sử thảm đỏ Quả cầu vàng

Kendall Jenner diện chiếc váy màu đen cúp ngực của Giambattista Valli để khoe đôi chân dài trên thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2018. Năm 2017, nữ diễn viên Jessica Biel đã chọn cho mình chiếc váy Giambattista Valli với phần cổ táo bạo. Chiếc váy Ralph Lauren họa tiết cầu kỳ với đường cổ khoét sâu là lựa chọn của Priyanka Chopra tại Quả cầu vàng 2017. Trở về với sự cổ điển và đơn giản, Katy Perry đã diện chiếc váy hồng của Prada vào năm 2016. Biểu tượng Hollywood Kate Hudson khiến sự hiện diện của cô trở nên khó quên trong chiếc váy Versace gợi cảm với những đường cut-out này. Rườm rà và khá kín đáo so với những bộ cánh thường thấy nhưng chiếc váy của Zuhair Murad vẫn giúp Jennifer Lopez ghi điểm vào năm 2015. Dakota Johnson gây "choáng váng" với chiếc váy Chanel lấp lánh trên thảm đỏ 2015. Saldana và bộ váy độc đáo của Mitchal Gurung vào năm 2014. Trên thảm đỏ năm 2011 với bộ cánh cut out đỏ của Versace, January Jones đã thu hút mọi ánh nhìn Chiếc váy Valentino đơn giản này đã giúp Jennifer Aniston nổi bật với đôi chân dài vào năm 2010. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên thảm đỏ năm 2007 - Beyonce tạo dáng với chiếc váy vàng khoe cơ thể đồng hồ cát đầy quyến rũ. "Miêu nữ" Halle Berry và bộ cánh xếp lớp duyên dáng, phần eo bó giúp tôn tôn lên vòng 1 đầy đặn. Chiếc váy 2 dây với phần cúp ngực, chiếc nơ đen to bản và phần chân váy xuyên thấu đã giúp Heather Graham lọt vào danh sách bộ váy đẹp nhất thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2003. Chiếc váy bạc lấp lánh của Randolph Duke khoe những đường cong cơ thể tuyệt vời của Angelina Jolie trên thảm đỏ năm 1999. Nữ hoàng nhạc Pop Madonna và chiếc váy khoe vòng 1 táo bạo tại thảm đỏ năm 1997. Trên thảm đỏ năm 1991, Andie Macdowell đã diện chiếc váy ngắn khoe phần lưng gợi cảm. Cher và thời trang thập niên 70 khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Diva đã diện chiếc áo khoác bằng lông và bộ váy như bikini trên thảm đỏ Quả cầu vàng./.

Kendall Jenner diện chiếc váy màu đen cúp ngực của Giambattista Valli để khoe đôi chân dài trên thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2018.

Năm 2017, nữ diễn viên Jessica Biel đã chọn cho mình chiếc váy Giambattista Valli với phần cổ táo bạo.

Chiếc váy Ralph Lauren họa tiết cầu kỳ với đường cổ khoét sâu là lựa chọn của Priyanka Chopra tại Quả cầu vàng 2017.

Trở về với sự cổ điển và đơn giản, Katy Perry đã diện chiếc váy hồng của Prada vào năm 2016.

Biểu tượng Hollywood Kate Hudson khiến sự hiện diện của cô trở nên khó quên trong chiếc váy Versace gợi cảm với những đường cut-out này. Rườm rà và khá kín đáo so với những bộ cánh thường thấy nhưng chiếc váy của Zuhair Murad vẫn giúp Jennifer Lopez ghi điểm vào năm 2015.

Dakota Johnson gây "choáng váng" với chiếc váy Chanel lấp lánh trên thảm đỏ 2015.

Saldana và bộ váy độc đáo của Mitchal Gurung vào năm 2014.

Trên thảm đỏ năm 2011 với bộ cánh cut out đỏ của Versace, January Jones đã thu hút mọi ánh nhìn

Chiếc váy Valentino đơn giản này đã giúp Jennifer Aniston nổi bật với đôi chân dài vào năm 2010. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên thảm đỏ năm 2007 - Beyonce tạo dáng với chiếc váy vàng khoe cơ thể đồng hồ cát đầy quyến rũ.

"Miêu nữ" Halle Berry và bộ cánh xếp lớp duyên dáng, phần eo bó giúp tôn tôn lên vòng 1 đầy đặn.

Chiếc váy 2 dây với phần cúp ngực, chiếc nơ đen to bản và phần chân váy xuyên thấu đã giúp Heather Graham lọt vào danh sách bộ váy đẹp nhất thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2003.

Chiếc váy bạc lấp lánh của Randolph Duke khoe những đường cong cơ thể tuyệt vời của Angelina Jolie trên thảm đỏ năm 1999.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna và chiếc váy khoe vòng 1 táo bạo tại thảm đỏ năm 1997.

Trên thảm đỏ năm 1991, Andie Macdowell đã diện chiếc váy ngắn khoe phần lưng gợi cảm.

Cher và thời trang thập niên 70 khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Diva đã diện chiếc áo khoác bằng lông và bộ váy như bikini trên thảm đỏ Quả cầu vàng./.