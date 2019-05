Thiết kế trang phục “Bàn thờ” thi Hoa hậu Hoàn vũ bị phản đối dữ dội

Thiết kế trang phục “Bàn thờ” của thí sinh Phạm Quang Minh, một bộ trang phục “Vô tiền khoáng hậu” đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Tối qua khi Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa đăng tải thiết kế “Bàn thờ” lên trang “Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam”, ngay lập tức cư dân mạng nổi sóng, thu hút trên 43 ngàn like, 21 ngàn bình luận và 10 ngàn lượt chia sẻ.

Bản vẽ Bàn thờ của Phạm Quang Minh. Ảnh: Fanpage Miss Universe



Chỉ nhìn vào bản thiết kế thôi, nhiều người tỏ thái độ lên án gay gắt và không đồng tình. Họ cho rằng bộ trang phục này đang xúc phạm đến sự linh thiêng của tổ tiên nhiều hơn là tôn vinh. Chị H.P cho rằng: "Nghệ thuật là sự sáng tạo, nhất là thời trang. Người thiết kế phải phiêu và bay mới tạo ra được những tác phẩm để đời. Nhưng dù ở góc độ nào thì phải có gốc văn hóa, sự hiểu biết về văn hóa Việt để tham gia cuộc thi trang phục đại diện cho Việt Nam ra sân chơi thế giới”.

A.T bình luận: "Bàn thờ với lư hương không thể đặt ở mông hay ngực được. Đó là đồ linh thiêng, tôn nghiêm nên không thể đem ra câu view một cách rẻ tiền".

Một độc giả có tên Trâm Võ bức xúc: "Không chấp nhận được mẫu thiết kế này. Bàn thờ để thờ cúng tổ tiên, phải thể hiện sự trang nghiêm và trân trọng. Cớ sao lại thiết kế thành y phục mà lại là y phục phụ nữ. Như vậy xúc phạm người đã khuất. NTK có sáng tạo cũng nên có tư duy".

"Tôi không thể hiểu được, tại sao thí sinh lại có thể thiết kế một trang phục độc và lạ đến như thế cho Hoàng Thùy. Bàn thờ tượng trưng cho sự thành kính, trang nghiêm, để con cháu tỏ lòng thành với tổ tiên, ông bà... Cớ sao lại thiết kế thành trang phục. Nhìn không lọt mắt chút nào cả. Trang phục này lẽ ra phải loại ngay từ đầu" - Độc giả Phương Thảo bày tỏ.

Bên cạnh đó, không ít người lên tiếng kêu gọi mọi người đừng like và share nữa, không BTC lại mang thiết kế này cho Hoàng Thùy đi dự thi. Độc giả có tên Hà Nguyễn chia sẻ, "Mang bộ này đi thi là phỉ báng, bôi nhọ chứ tinh hoa cái gì? Bạn nào phản đối thì đừng like hay chia sẻ nữa. BTC chấm điểm trên lượt like vs share đấy ạ".

Đồng quan điểm đó, độc giả Ngọc Nhân chia sẻ: "Có thể nào ngừng like và comment được không, càng share càng tăng điểm, được chọn bộ này thì thương cho mẫu qúa".

Nhà văn Hoài Hương thì đặt ra câu hỏi: “Tư duy cạn kiệt hay sự báng bổ bàn thờ tổ tiên, liệu thần kinh người thiết kế có vấn đề”.

Ngay trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng Thùy cũng phải thốt lên rằng; “Cho mình lên hương sớm thế bạn gì ơi”. Và cô phải thảng thốt vì sự quan tâm của khán giả: “Like và share với tốc độ “bàn thờ” là có thật mọi người ạ”.

Á hậu Hoàng Thùy cũng phải bất ngờ về thiết kế của Phạm Quang Minh.

Sự phản đối thể hiện sự không đồng tình của đại đa số công chúng đều có lý lẽ của nó. Bất kỳ ai khi nhìn vào hình thiết kế đều thấy rờn rợn. Bàn thờ không thể đưa ra để trở thành bộ trang phục mặc lên người như vậy được.

Cho dù theo tác giả, bộ trang phục lấy ý tưởng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, mang ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc Việt. Bên cạnh đó, thiết kế kết hợp những hình ảnh quen thuộc như ảnh thờ, bát hương, lọ hoa, mâm cổ tạo điểm nhấn, mang đến không gian thanh tịnh, thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa đối với người đã khuất.

Phạm Quang Minh miêu tả về ý tưởng này: “Để lột tả hết ý nghĩa của trang phục này, người trình diễn cần một phong thái trang trọng, với một thái độ thành tâm. Đến giữa sân khấu thể hiện cái tâm, lòng thành bằng cách thắp ba cây nhang để vái và xá ba cái. Sau đó, người trình diễn xoay lưng lại phía sau để giúp người xem thấy được vật phẩm dâng lên bàn. Mặt sau trang phục có khung thờ thể hiện sự bất ngờ cho người xem nên trang phục có thiết kế động cơ vào mâm cỗ giúp nâng lên hạ xuống trong lúc trình diễn”.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhận bài dự thi thiết kế quốc phục đến hết ngày 15/6. Top 15 bài thi được chấm điểm và bình chọn cao nhất sẽ được thuyết trình trước Ban giám khảo và có cơ hội trở thành quốc phục của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2019.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Tinh hoa Việt Nam” và liệu thiết kế “Bàn thờ” có những nét tinh hoa gì?./.