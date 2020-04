1 người chết, 4 người bị thương do mưa đá, dông lốc tại Sơn La

Thống kê đến chiều tối ngày 23/4, tỉnh Sơn La có 1 người ở xã Nà Bó, huyện Mai Sơn tử vong do bị đá lăn đè trúng; 4 người ở các huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên bị thương do nhà sập đổ đè vào người và bị ngã do gió lốc.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình sửa lại mái nhà (Ảnh: Thảo Bình)

Toàn tỉnh có 710 nhà ở bị thiệt hại; trong đó, có 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5 nhà bị sạt lở phải di dời, còn lại là bị tốc mái, thủng mái...hơn 430 héc ta lúa ruộng, rau màu và cây ăn quả bị vùi lấp, gẫy đổ, rụng quả; hơn 100 con gà vịt bị chết.

Ngoài ra, mưa, mưa đá và giông lốc cũng làm 2 nhà lớp học bị tốc mái, 4 thuyến máy bị cuốn trôi; trên 1.100 m mặt đường bị hư hỏng, 1 cống, 2 điểm giao thông bị sạt lở... Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Mưa dông khiến nhiều vị trí trên các tuyến giao thông bị sạt lở, gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn; kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình có người bị thiệt hại.



Đối với các hộ dân bị thiệt hại nặng, đã lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách để hỗ trợ theo quy định. Bên cạnh đó là tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục nhà ở bị ảnh hưởng, thu dọn rau màu, cây cối bị dập nát, gẫy rụng, giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất./.