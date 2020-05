10 người đi chơi thác gặp nạn khi lũ về bất ngờ

Chiều 7/5, cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi cùng nhóm bạn đi chơi thác nước trên sông Đồng Nai.

Khu vực thác Liêng Ệp nơi nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Duyên An (52 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó vào khoảng 9h sáng 7/5, một nhóm khoảng 10 người ngụ 2 xã Lộc An, Lộc Đức của huyện Bảo Lâm và đến từ TP Hồ Chí Minh vào chơi tại bãi đá thác Liêng Ệp trên sông Đồng Nai, thuộc khu vực giáp ranh 2 xã Đinh Trang Thượng của huyện Di Linh và Tân Thanh của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trong lúc mọi người đi ra giữa bãi đá trên thác Liêng Ệp để chơi, chụp ảnh thì bất ngờ có nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên đều vội vàng tháo chạy. Riêng ông Nguyễn Duyên An, do không may trượt chân té ngã nên đã bị nước cuốn trôi mất tích.



Nhận được tin báo, chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại một khe đá trong khu vực thác Liêng Ệp.



Thác Liêng Ệp có bãi đá rất đẹp, thường xuyên có người đến thưởng ngoạn nhưng rất nguy hiểm vì thuộc dòng xả lũ của nhà máy thủy điện Đồng Nai 2. Để đề phòng đuối nước, tai nạn xảy ra, nơi đây có gắn biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm./.