12/14 cán bộ, chiến sĩ công an Đà Nẵng chủ động cách ly đã xuất viện

Chiều 3/3, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ công an quận Sơn Trà được theo dõi, cách ly tại đây; đồng thời triển khai kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 4 đến 10/4.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy thăm cán bộ công an đang chăm sóc tại Bệnh viện 199, Bộ Công an.



Liên quan việc 14 cán bộ, chiến sĩ công an phường Nại Hiên Đông và Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà chủ động nhập viện để theo dõi sức khỏe từ hôm 27/2, đại diện lãnh đạo Bệnh viện 199 cho biết, đến nay đã có 12/14 cán bộ, chiến sĩ được ra viện. 2 chiến sĩ còn lại đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Đối với 2 trường hợp người Hàn Quốc tiếp xúc gián tiếp với các cán bộ, chiến sĩ công an thông qua chủ cơ sở chăm sóc sắc đẹp ở phường Nại Hiên Đông, hiện 1 người đã về nước, người còn lại cho kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, do đến từ vùng có dịch ở Hàn Quốc nên người này vẫn được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo quy định của Bộ Y tế.



Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Ngành y tế kiểm tra để xác định các trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau theo dõi, sức khỏe các anh em đều tốt và được ra viện. Tôi cũng động viên anh em ăn uống bồi thể chất để đảm bảo sức khỏe tiếp tục chiến đấu. Anh em tư tưởng đều rất vui vẻ"./.