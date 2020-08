150 hộ dân ở Vân Hồ (Sơn La) cần di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 80mm gây ngập úng, sạt lở đất đá tại một số vị trí trên các tuyến giao thông.



Qua rà soát, hiện xác định có 150 hộ dân thuộc các xã Suối Bàng, Mường Men (huyện Vân Hồ) đang thuộc diện nguy cơ sạt lở rất cao do nằm trên triền dốc lớn ven sông Đà.

Làm nhà tái định cư cho các hộ dân thuộc vùng nguy cơ sạt lở ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên, Sơn La.

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, ngày 6/8, đoàn công tác của tỉnh Sơn La do ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 gây ra tại huyện Vân Hồ. Theo đó, chỉ đạo UBND huyện Vân Hồ di dời ngay các hộ dân này đến các nơi ở tạm an toàn như trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, hoặc bố trí ở nhờ nhà người thân trong bản, trong xã; hằng ngày, bố trí lực lượng kiểm tra, khảo sát, xác định mức độ nguy hiểm và có phương án di dời từng phần, tiến tới di chuyển toàn bộ các hộ dân này ra khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở.

Ngoài các hộ dân ở Vân Hồ, tỉnh Sơn La cũng đang quan tâm đặc đến các hộ dân ở huyện Mộc Châu có nhà bị ảnh hưởng bởi các trận động đất xảy ra hồi cuối tháng 7 vừa qua.



Ông Nguyễn Thành Công cho biết: "Toàn bộ hộ gia đình đã bị tốc mái, nứt tường bởi trận động đất 5,3 độ rích te và 20 dư chấn đều được chúng tôi kiểm tra lại. Chúng tôi cũng xem xét là nếu có rung chấn tiếp và nếu trời vẫn tiếp tục có mưa lớn thì các nhà này có bị sụt lún tiếp hay không. Chúng tôi đã xác định là những ngôi nhà nào, những điểm dân cư nào nằm trong vùng vừa xảy ra mưa lũ, vừa xảy ra động đất mà có nhà đã bị nứt lớn từ trước thì sẽ có giải pháp di dời họ đến nơi ở an toàn"./.