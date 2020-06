2 thanh niên đuối nước trên sông Kôn, Bình Định

Chiều 28/6, trong khi đi bắt cá trên sông Kôn đoạn chảy qua xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 2 thanh niên bị đuối nước tử vong. Nạn nhân là anh Lê Anh Vũ (18 tuổi) ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An và Trần Duy Phong (18 tuổi), ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn.

(ảnh minh họa)

Trước khi xảy ra vụ đuối nước, một nhóm 8 thanh niên đi bắt cá dọc sông Kôn, đoạn qua thị xã An Nhơn. Do trời nóng nên khi thấy đoạn nước sông trong, sâu, nhóm thanh niên này dừng lại tắm. Trong khi tắm, anh Trần Duy Phong bị hụt chân vào hố sâu nên kêu cứu. Thấy bạn bị nạn, Lê Anh Vũ nhảy vào cứu bạn, nhưng cả 2 đều đuối sức nên ôm nhau chìm xuống sông. Nhóm bạn còn lại đã quăng dây và hô hoán người dân xuống ứng cứu. Tuy nhiên, khi đưa được cả 2 lên bờ thì đã tử vong.



Ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, hoàn cảnh gia đình 2 nạn nhân rất khó khăn nên địa phương đang huy động hỗ trợ: "Địa phương đã họp bàn để hỗ trợ trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đã có nhà hảo tâm đề nghị hỗ trợ"./.